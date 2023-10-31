Прогноз синоптиков на День Всех Святых: будет преобладать переменчивая погода

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Сухая погода ночью понедельника сменится дневными дождевыми облаками. Эти облака возникнут из-за активного вихря низкого атмосферного давления.

До вечера дождь пройдет почти во всех регионах страны. Самый сильный дождь ожидается в западных районах.

Ветер юго-восточный, южный усилится до 9-14 м/с и сменится на юго-западным. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 15-18 м/с.

День будет теплым. Днем температура поднимется до 11-15 градусов, а на юге страны может быть и 16 градусов.

В среду, в День всех святых, будет пасмурно, может во второй половине дня облака местами в западных районах прояснятся.

Почти во всех районах страны пройдут дожди, но будет преобладать небольшой дождь, ветер юго-западного, западного направлений. Ночью порывы ветра в западных регионах местами достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла. Днем температура не будет стремиться к повышению и составит 6-11 градусов.

В четверг, в День поминовения усопших, погоду будет определять полоса повышенного давления. Повышенное атмосферное давление уменьшит и разредит облака, поэтому значительных осадков выпасть не должно.

Ветер западный, юго-западный, умеренной силы, чаще будет дуть с юга, юго-востока. Ночью будет от 1 до 4 градусов мороза, на Куршской косе - 5-7 градусов. Днем придется адаптироваться к 6-11 градусам тепла.

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