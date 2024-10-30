Прогноз синоптиков крайне мрачен

В среду во многих районах прогнозируется дождь. Ветер будет преобладать западного, северо-западного направления, 9-14 м/с, местами станет порывистым - усилится до 15-17 м/с. Днем температура воздуха преимущественно достигнет 10-14 градусов тепла. В ночь со среды на четверг местами пройдут дожди, но их объемы тоже не будут большими. Ветер сохранится западный и сильный, около 8-13 м/с. Самая низкая температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, а на побережье будет немного теплее - до 7-9 градусов тепла. В четверг дождь вновь посетит многие районы, а ветер западных направлений усилится до 9-14, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха достигнет 8-13 градусов тепла.

До конца рабочей недели дождь все еще не прекратится - в пятницу во многих местах пройдет дождь, причем ветер не утихнет - по-прежнему будет порывами до 15-20 м/с, на побережье местами достигнет 25 м/с. Температура будет такой же - ночью самая низкая температура воздуха будет достигать 6-11 градусов, днем - самая высокая температура будет 10-15 градусов тепла, но из-за сильного ветра воспринимаемая температура воздуха будет ниже фактической. По последним данным, в выходные погода не изменится, а температура воздуха будет ниже как ночью, так и днем.