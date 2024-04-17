Прогноз синоптиков: какой день на этой неделе будет самым холодным

"Рано утром мы заметили, что все поля белые, как зимой", – сказал директор Ботанического сада Шяуляйской академии ВУ Мартинас Казлаускас.

В Шедуве в ночь на вторник было -3 градуса мороза.

"Самыми ильными заморозки были на севере, а на юге и на юго-западе они фиксировались лишь на поверхности почвы", – сказала синоптик Инета Дауноравичюте.

В Шяуляйском ботаническом саду больше всего от заморозков пострадала магнолия, ранние рододендроны, тюльпаны и нарциссы. В этом году во второй раз они уже не зацветут.

Более серьезный ущерб нанесен фермерам. Пострадали не только озимые.

"В этом году рано появились бутоны на голубике, смородине и яблонях, может быть ущерб из-за аномальной для такого времени температуры", – сказал представитель молодых фермеров и союза молодежи Паулюс Астраускас.