Прогноз синоптиков для ночи на Йонинес

Сплошной слой серых облаков накроет почти всю страну, лишь местами появятся небольшие прояснения. Во многих местах временами пройдут дожди, но в западных регионах дожди будут чаще и интенсивнее. Относительно сильный и неприятный ветер будет дуть с юго-запада, запада и северо-запада, на побережье порывы будут достигать 15-17 м/с.

День будет прохладным, температура не поднимется выше 15-20 градусов. В канун Йонинес погода также не будет приятной: облачно, местами, наибольшая вероятность дождя - в центральных и южных районах. Ветер - умеренный западный, северо-западный, температура будет колебаться от 13 до 17 градусов.