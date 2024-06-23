Прогноз синоптиков для ночи на Йонинес

Сплошной слой серых облаков накроет почти всю страну, лишь местами появятся небольшие прояснения. Во многих местах временами пройдут дожди, но в западных регионах дожди будут чаще и интенсивнее. Относительно сильный и неприятный ветер будет дуть с юго-запада, запада и северо-запада, на побережье порывы будут достигать 15-17 м/с.
День будет прохладным, температура не поднимется выше 15-20 градусов. В канун Йонинес погода также не будет приятной: облачно, местами, наибольшая вероятность дождя - в центральных и южных районах. Ветер - умеренный западный, северо-западный, температура будет колебаться от 13 до 17 градусов.
Облака останутся густыми до конца ночи на Йонинес, местами пройдут дожди, с наибольшей вероятностью в южных районах. Будет сильный западный, северо-западный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха понизится до 11-16 градусов.
В понедельник, в Иванов день, циклон отступит, давление повысится. День будет облачным с прояснениями, на большей части страны пройдут кратковременные и в основном слабые дожди. Ветер - северо-западный, северный, умеренной силы. Днем с появлением солнца будет значительно теплее, температура поднимется до 20-25 градусов.
Во вторник погоду в нашей стране будет определять антициклон, поэтому ночью будет малооблачно, а днем пасмурно. Дождя не ожидается. Преобладает легкий северный ветер. Ночью похолодает до 10-15 градусов, днем прогреется до 23-28 градусов, только у моря будет на градус прохладнее.