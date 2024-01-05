Прогноз синоптиков: даже днем будет очень холодно, а потом наступят перемены

В пятницу днем местами возможен снег.
"Днем будет пасмурно, прояснения возможны лишь местами, в основном на северо-западе. Во многих районах ожидается небольшой снег. Местами возможна метель. Днем будет 5–10 градусов мороза, а у моря 2–4 градуса ниже нуля", – сказала синоптик.
В субботу установится зона высокого атмосферного давления.
"И ночью и днем ожидаются прояснения, осадки возможны лишь местами. Кое-где возможна поземка", – сказала Дауноравичюте.
"В субботу ночью будет 11–16 градусов мороза, на западе чуть выше - 6-10 градусов ниже нуля.
В субботу днем будет 4–9 градусов мороза, а на северо-востоке и днем будет холоднее", – заметила синоптик.
В воскресенье погоду обусловит высокое атмосферное давление, будет очень холодно.
"И ночью и днем ожидается немало прояснений, осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер. Ночью будет 15-20, а на северо-востоке Литвы 21–26 градусов мороза. В воскресенье днем будет 14–19 градусов мороза, на северо-востоке несколькими градусами холоднее", – сказала Delfi Сауноравичюте.
В понедельник еще будет холодно, но во вторник потеплеет.
"Холод отступит на восток, станет теплее и ночью и днем", – заметила синоптик.