Прогноз синоптика: в выходные станет еще теплее

По словам синоптика, во вторник днем на большей части территории страны будет выше нуля.
"Но очень тепло не будет, ожидается 1-2 градуса тепла. После обеда температура понизится. Поэтому пока сильного потепления и оттепели не будет", – сказал LNK Старкус.
По его словам, чуть выше нуля будет до выходных. Поэтому до выходных снег полностью не растает.
"Сейчас у нас много снега на северо-востоке страны, местами толщина снежного покрова превышает 20 см. <...> До выходных на северо-востоке снег не растает. В центральной части Литвы, в Сувалькии, снега немного, всего несколько сантиметров, поэтому там снег растает, краски сойдут. Но в целом в Литве, на большей части территории, до выходных снег сохранится", – сказал он.
По словам Старкуса, в выходные в Литву придет еще более теплая масса воздуха.
"Тогда поднимется ветер, поднимется температура. Именно тогда начнет таять снег", – делился прогнозом синоптик.
На вопрос, останется ли снег до Рождества, синоптик ответил, что об этом говорить пока рано.
"Но мы видим тенденции этой недели, снежный покров, особенно на выходных, уменьшится. На северо-востоке много снега, поэтому там есть вероятность того, что снег продержится дольше, там несколько дней положительной температуры не везде приведут к полному таянию снега. Пока еще рано говорить, какой погода будет на следующей неделе. Возможно, об этом можно будет говорить на выходных", – сказал LNK Старкус.