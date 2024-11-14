Прогноз погоды в Литве: осадки и сильный ветер в конце недели

В пятницу ночью ожидаются кратковременные осадки. Местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха – от 3 градусов мороза до 2 градусов, на побережье 5 градусов тепла. Дождя в течение дня не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха прогреется до 4-9 градусов выше нуля.