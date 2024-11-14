2024.11.14 10:37

Прогноз погоды в Литве: осадки и сильный ветер в конце недели

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Žiemos akcentai
Žiemos akcentai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг днем ожидаются осадки: в западных районах – дождь, изморось, в восточных районах – снег, изморось. Ветер юго-западный, с переходом в западный, северо-западный, 7-12 м/с, на побережье порывы до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха 1–6 градусов, на побережье 7–9 градусов тепла, сообщает Литовская метеорологическая служба.

В пятницу ночью ожидаются кратковременные осадки. Местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха – от 3 градусов мороза до 2 градусов, на побережье 5 градусов тепла. Дождя в течение дня не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха прогреется до 4-9 градусов выше нуля.

В субботу во многих районах пройдет небольшой дождь, изморось. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м/с, местами порывы до 15–18 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем ​​6–11 градусов тепла.

Гидрологическая ситуация

По состоянию на 13 ноября, в стране наблюдается снижение уровня воды, местами до 29 см в сутки. Ожидается дальнейшее снижение уровня воды.

Температура воды в реках 4–7, в озерах 5–9, в Куршском заливе 5–6, в Балтийском море 7–9 градусов выше нуля.

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