Прогноз погоды в Литве: осадки и сильный ветер в конце недели

В пятницу ночью ожидаются кратковременные осадки. Местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха – от 3 градусов мороза до 2 градусов, на побережье 5 градусов тепла. Дождя в течение дня не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха прогреется до 4-9 градусов выше нуля.
В субботу во многих районах пройдет небольшой дождь, изморось. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м/с, местами порывы до 15–18 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла.
Гидрологическая ситуация
По состоянию на 13 ноября, в стране наблюдается снижение уровня воды, местами до 29 см в сутки. Ожидается дальнейшее снижение уровня воды.
Температура воды в реках 4–7, в озерах 5–9, в Куршском заливе 5–6, в Балтийском море 7–9 градусов выше нуля.