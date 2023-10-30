Прогноз погоды: начало недели будет теплым и солнечным

Местами выпадет дождь, преимущественно в северных районах, будет преобладать небольшой дождь. Сравнительно сильный юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Масса теплого воздуха заполнит нашу страну, поэтому температура поднимется до 10-15 градусов тепла, самый теплый день будет в южных регионах, самый холодный - на севере страны.

Во вторник с юго-запада придет циклон. Густые облака закроют небо на большей части Литвы, прояснение должно быть лишь в юго-восточных регионах страны.

Во многих местах пройдут кратковременные дожди, наиболее сильные дожди пройдут в западных регионах, здесь местами пройдут обильные дожди.

Ветер юго-восточный, южный усилится до 8-13 м/с, на западе ветер сменится с юго-западного на западный.