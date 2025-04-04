Прогноз климатолога на апрель: такой поворот понравится не всем

„Первая „порция“ холодного воздуха придет без осадков, а в субботу мокрый снег будет идти по всей Литве, но больше всего осадков ожидается на востоке страны. С субботы и на протяжении всей следующей недели по ночам будет холодно (-1 – -6°C), днем будет -1 – +4°C.

По его словам, в пятницу после обеда на юге страны еще будет тепло (+12 – +17°C), но на севере уже будет +8 – +13°C.

„В субботу утром в Литву придет циклон с мокрым снегом. (...) придется привыкать к более прохладной погоде, возможно, опять придется доставать из шкафов зимнюю одежду“, – сказал климатолог.

Март в этом году был намного теплее нормы, самыми теплыми были начало и конец месяца“, – писал климатолог.

Мокрый снег будет идти почти каждый день, но больше всего осадков ожидается именно в субботу, в понедельник и в среду. С конца следующей недели начнет понемногу теплеть“, – сказал Станкунавичюс.

„На пасхальную неделю прогнозы пока очень разные: по одним данным, вернется теплая и сухая погода, но другие прогнозы показали, что потепление может быть временным, холод никуда не уйдет. Но в 4 из 5 сценариев прогнозируют возвращение тепла после праздников.