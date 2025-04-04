2025.04.04 11:54

Прогноз климатолога на апрель: такой поворот понравится не всем

 
ru.DELFI.lt
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Orai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс представил прогноз на апрель. Он заметил, что в скором времени придется доставать зимнюю одежду и привыкать к холодам, потому что они придут надолго. Он рассказал и о погоде в праздники.

„Апрельское солнце уже „жарче“, чем мартовское, поэтому в последние дни фиксировалась высокая максимальная суточная температура.

Март в этом году был намного теплее нормы, самыми теплыми были начало и конец месяца“, – писал климатолог.

„В субботу утром в Литву придет циклон с мокрым снегом. (...) придется привыкать к более прохладной погоде, возможно, опять придется доставать из шкафов зимнюю одежду“, – сказал климатолог.

По его словам, в пятницу после обеда на юге страны еще будет тепло (+12 – +17°C), но на севере уже будет +8 – +13°C.

„Первая „порция“ холодного воздуха придет без осадков, а в субботу мокрый снег будет идти по всей Литве, но больше всего осадков ожидается на востоке страны. С субботы и на протяжении всей следующей недели по ночам будет холодно (-1 – -6°C), днем будет -1 – +4°C.

Мокрый снег будет идти почти каждый день, но больше всего осадков ожидается именно в субботу, в понедельник и в среду. С конца следующей недели начнет понемногу теплеть“, – сказал Станкунавичюс.

„На пасхальную неделю прогнозы пока очень разные: по одним данным, вернется теплая и сухая погода, но другие прогнозы показали, что потепление может быть временным, холод никуда не уйдет. Но в 4 из 5 сценариев прогнозируют возвращение тепла после праздников.

Но есть и другая проблема: тепло, конечно, вернется, а вот с влагой в почве все очень плохо, в прогнозах нет длительного дождливого периода, который помог бы вернуть почве влагу. Правда, осадков не хватает почти по всей Европе. Это очень плохо для сельского хозяйства и лесов (...)“, – заметил климатолог.

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