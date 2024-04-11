Профсоюзы образования критикуют отставку Якштаса: это недостойное бегство от проблем

По словам председателя Литовского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Эгидиюса Милешинаса, ушедший в отставку Якштас оставил в неведении все сообщество, которое кормили обещаниями на протяжении долгого времени.
"Мы ведь в прошлом году подписали обновленный коллективный договор. Мы договорились, что до 1 мая этого года должны решить, как будут выглядеть зарплаты учителей в 2028 г. (...). Теперь, когда осталось только договориться о финансовых ресурсах, все застопорилось", – сказал председатель ЛПРОН, отметив, что есть еще вопросы без ответов.
Милешинас не сомневался, что существующие проблемы не решит и новый министр образования. В целом, считает он, вряд ли стоит надеяться, что кто-то решится занять пост Якштаса и перенять оставшуюся работу. Поэтому председатель ЛПРОН не исключает, что до конца срока этого правительства министерство временно будет возглавлять министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
"Это практически финишная прямая президентских выборов. Премьер-министр на следующей неделе уходит в отпуск в связи с выборами, президент сказал, что не будет торопиться. Складывается впечатление, что пока не закончатся президентские выборы, об этом мало кто будет говорить. А затем летом начнется очередная избирательная борьба на выборах в Европарламент. Так что я очень сомневаюсь", – сказал Милешинас.