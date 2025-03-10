2025.03.10 14:52

Профсоюз учителей требует реальной подготовки к чрезвычайным ситуациям

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pirmosios pagalbos teikimo pagrindų pristatymas Seime
Pirmosios pagalbos teikimo pagrindų pristatymas Seime
ФОТО: Dainius Labutis | ELTA / Dainius Labutis

Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) обратился к правительству, Офису президента, Министерству обороны и Министерству образования, науки и спорта с просьбой принять меры, которые гарантируют готовность работников образовательных учреждений страны к действиям в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

В обращении подчеркивается, что предлагаемое в настоящее время на дистанционной информационно-образовательной платформе обучение мобилизации и гражданскому сопротивлению недостаточно эффективно перед лицом угроз общественной безопасности.

„Пройденные часовые виртуальные курсы и формализованные сертификаты не гарантируют необходимые в таких обстоятельствах знания и навыки“, - говорится в сообщении ЛПСРО.

Представители профсоюза также просят принять во внимание, что организованные до сих пор различные тренинги были сосредоточены на требованиях гражданской обороны в повседневных ситуациях. В то время мобилизации якобы внимание не уделялось.

„Курсы оказания первой помощи дали знания, необходимые во время ожидания приезда скорой медицинской помощи. О мобилизационном режиме вообще не было и речи. Поэтому необходимо как можно скорее решить вопрос профессионально подготовленного обучения, чтобы всем работникам сферы образования были реально предоставлены базовые знания о правовом режиме мобилизации, подготовке к мобилизации и военному положению, принципах мобилизационной системы, правах, обязанностях и ответственности работников образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях“, - отмечают представители профсоюза.

Они также просят инициировать оценку планов эвакуации, требований к укрытиям вблизи учебных заведений, реальной потребности и планов по их реализации.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), 52 проц. жителей знают, что делать в чрезвычайной ситуации, а 53 проц. накопили необходимые запасы на трое суток, также указывается, что в последние годы увеличилось число людей, которые знают, где искать информацию о ближайшем укрытии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии