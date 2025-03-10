Профсоюз учителей требует реальной подготовки к чрезвычайным ситуациям

В обращении подчеркивается, что предлагаемое в настоящее время на дистанционной информационно-образовательной платформе обучение мобилизации и гражданскому сопротивлению недостаточно эффективно перед лицом угроз общественной безопасности.
„Пройденные часовые виртуальные курсы и формализованные сертификаты не гарантируют необходимые в таких обстоятельствах знания и навыки“, - говорится в сообщении ЛПСРО.
Представители профсоюза также просят принять во внимание, что организованные до сих пор различные тренинги были сосредоточены на требованиях гражданской обороны в повседневных ситуациях. В то время мобилизации якобы внимание не уделялось.
„Курсы оказания первой помощи дали знания, необходимые во время ожидания приезда скорой медицинской помощи. О мобилизационном режиме вообще не было и речи. Поэтому необходимо как можно скорее решить вопрос профессионально подготовленного обучения, чтобы всем работникам сферы образования были реально предоставлены базовые знания о правовом режиме мобилизации, подготовке к мобилизации и военному положению, принципах мобилизационной системы, правах, обязанностях и ответственности работников образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях“, - отмечают представители профсоюза.
Они также просят инициировать оценку планов эвакуации, требований к укрытиям вблизи учебных заведений, реальной потребности и планов по их реализации.
По данным Министерства внутренних дел (МВД), 52 проц. жителей знают, что делать в чрезвычайной ситуации, а 53 проц. накопили необходимые запасы на трое суток, также указывается, что в последние годы увеличилось число людей, которые знают, где искать информацию о ближайшем укрытии.