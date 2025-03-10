Профсоюз учителей требует реальной подготовки к чрезвычайным ситуациям

В обращении подчеркивается, что предлагаемое в настоящее время на дистанционной информационно-образовательной платформе обучение мобилизации и гражданскому сопротивлению недостаточно эффективно перед лицом угроз общественной безопасности.

„Пройденные часовые виртуальные курсы и формализованные сертификаты не гарантируют необходимые в таких обстоятельствах знания и навыки“, - говорится в сообщении ЛПСРО.

Представители профсоюза также просят принять во внимание, что организованные до сих пор различные тренинги были сосредоточены на требованиях гражданской обороны в повседневных ситуациях. В то время мобилизации якобы внимание не уделялось.