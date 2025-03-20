Профсоюз учителей просит сократить учебный год: ситуация только ухудшается

По данным профсоюза, за последние 8 лет несколько раз учебный год делали длиннее в надежде, что это улучшит показатели детей, однако долгожданных результатов это не принесло.

„Это решение не только не дало результата, но и привело к новым проблемам, которые никто не решает, а это ухудшает положение. Фактический опыт последних лет показывает, что результат учебы в июне сомнителен, уроки, особенно во второй половине июня скорее имитируют. Нет данных о том, что более длинный учебный год повысил качество обучения“, – указано в обращении.

В документе сказано, что в июне как учителя, так и ученики должны быть сосредоточены на экзаменах. Акцентируют на нагрузку на учителей в это время.