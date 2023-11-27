Профсоюз учителей Литвы переходит в пассивную фазу забастовки: планируем переговоры с оппозиционными партиями

"Мы продолжим планировать и рассматривать альтернативные переговоры с оппозиционными партиями. Мы понимаем, что сейчас хорошее время для обсуждений", – сказал А. Навицкас.
"Правительство, голосуя, четко заявит, что его не волнуют ни дети, ни учителя. Вопрос в том, сколько у них перспектив и шансов стать правительством в будущем. Наверное, не так много. Мы будем искать одобрение среди тех политических сил, чьи программы отвечают нашим требованиям", – добавил он.
А. Навицкас подчеркивает, что на данный момент основной спор возникает по поводу бюджета на 2024 год, который собирается принять Сейм. Однако, по его словам, забастовку пришлось приостановить из соображений благополучия учащихся и их родителей.
"Бастовать до 5 декабря достаточно сложно, пострадают дети, у родителей возникнут неудобства, мы не видим целесообразности. Думаем проводить различные дискуссии с депутатами Сейма, с учителями, приглашать новые школы присоединиться и 5 декабря, во время утверждения бюджета, возобновить забастовку и больше не работать, не проводить занятия", – пояснил А. Навицкас.
Профсоюз работников образования Литвы (ПРОЛ) в понедельник перешел в пассивную фазу забастовки. На состоявшемся в пятницу общем собрании председателей ПРОЛ, где рассматривался дальнейший ход забастовки, было принято решение с 27 ноября перейти к пассивным забастовочным действиям.