Профсоюз работников полиции раскритиковал проект бюджета: правительство не волнует литовская полиция

„Увидев проект еще раз, мы убедились, что его разработали люди, которых совершенно не волнует литовская полиция и общественная безопасность“, – говорится в пресс-релизе ПРПЛ.

„Несмотря на все инициативы полицейского сообщества, связанные с финансированием системы на следующий год – я говорю о полицейских шествиях в Вильнюсе, конференциях, представленных предложениях – правящие остались глухими и слепыми к реальным и разумным потребностям полиции“, – поделилась разочарованием И. Курсявичене.

Председатель профсоюза напоминает, что именно из-за отсутствия внимания со стороны Правительства к полиции со службы постоянно уходит все больше сотрудников.