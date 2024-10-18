2024.10.18 11:31

Профсоюз работников полиции раскритиковал проект бюджета: правительство не волнует литовская полиция

 
ru.DELFI.lt
ELTA
полиция
полиция
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Профсоюз работников полиции Литвы (ПРПЛ) подверг критике проект бюджета на следующий год, представленный правительством на этой неделе. По словам председателя профсоюза Инеты Курсявичене, после ознакомления с проектом бюджета подтвердились опасения относительно полного соответствия нуждам полицейского сообщества.

„Увидев проект еще раз, мы убедились, что его разработали люди, которых совершенно не волнует литовская полиция и общественная безопасность“, – говорится в пресс-релизе ПРПЛ.

„Несмотря на все инициативы полицейского сообщества, связанные с финансированием системы на следующий год – я говорю о полицейских шествиях в Вильнюсе, конференциях, представленных предложениях – правящие остались глухими и слепыми к реальным и разумным потребностям полиции“, – поделилась разочарованием И. Курсявичене.

Председатель профсоюза напоминает, что именно из-за отсутствия внимания со стороны Правительства к полиции со службы постоянно уходит все больше сотрудников.

„Средняя зарплата полицейских по-прежнему значительно отстает от зарплат других госслужащих. Полицейские страны все чаще подрабатывают на второй работе, а после этого выходят на службу не отдохнув, а здесь их еще и заставляют работать сверхурочно“, – говорит И. Курсявичене.

Кроме того, по словам И. Курсявичене, на повышение зарплат сотрудников всех ведомств системы внутренних дел выделено дополнительно 54 млн евро, это чуть более половины общей потребности системы на 2025 год.

„Нам не остается ничего другого, кроме как обратиться за помощью к общественности – всему народу Литвы. Нет, точно не за финансовой. Просто приходите на выборы и спасите уставных сотрудников от таких руководителей МВД, которые борются за систему не делами, а пустыми словами“, – цитирует слова И. Курсявичене.

ELTA напоминает, что в проекте бюджета на следующий год, представленном Правительством на этой неделе, на повышение зарплат сотрудников системы внутренних дел – на комплектование должностей пожарных ДПОС и полицейских, прокурорам, следователям – предусмотрено 46,4 млн евро.

Ранее генеральный комиссар Ренатас Пожела сообщил новостному порталу 15min.lt, что руководство полиции просит в бюджете на следующий год предусмотреть дополнительно 100 млн евро на финансирование службы. По словам Р. Пожелы, большая часть этих средств будет направлена ​​на повышение зарплат сотрудников полиции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии