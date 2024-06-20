Профсоюз полицейских отреагировал на решение судить коллегу за убийство

По ее словам, полицейские на службе в решающий момент не должны бояться действовать так, как должны действовать – они должны любой ценой защищать жизни и здоровье других, даже с оружием в руках, если потребуется.

„Легко говорить о неиспробованных возможностях, когда сидишь в кабинете или перед экранами телевизора, я никому не желаю оказаться на месте того полицейского, который спас врачей, своих коллег, себя самого, наконец, но которому не удалось подобрать „ключ“ и усмирить агрессивную пациентку другими способами.

Я не сомневаюсь, что он прошел все круги ада, не раз анализировал ситуацию, возвращаясь мыслями в тот день, считал каждый свой шаг, анализировал каждое действие и бичевал себя за то, что он не погиб от руки той агрессивной женщины, а застрелил ее, чем навлек на себя немилость правосудия и, возможно, потерял все, во что верил. Поэтому, я думаю, что в нашем государстве не все хорошо, если агрессивного пациента оставляют на произвол судьбы, а когда болезнь обостряется, им должны заниматься полицейские, а не врачи“, - сказала Катинене.