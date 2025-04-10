2025.04.10 09:01

Профшколы проводят дни открытых дверей — приглашают попробовать себя в разных профессиях

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Профессиональные школы по всей стране в четверг и пятницу проводят дни открытых дверей, приглашая учащихся, их родителей, учителей и других взрослых, желающих получить профессиональную квалификацию, посетить учебные заведения и узнать о профессиональном обучении.

В четверг и пятницу посетители смогут попробовать себя в различных профессиях: информационных технологий, инженерии, здравоохранения и других направлений.

Учреждения профессионального образования также предоставят возможность посетить учебно-практические базы, лаборатории, автосимуляторы, принять участие в творческих мастерских, спортивных соревнованиях, конкурсах и многих других мероприятиях.

Прием в профессиональные школы осуществляется в зимний и летний периоды. В этом году летний этап основного приема пройдет со 2 июня, дополнительный прием запланирован на 14-21 августа.

Как обычно, будет организован дополнительный набор для заполнения вакантных мест в начале учебного года. Акция продлится до 31 октября.

В этом году, как и в прошлом, в учреждения профессионального образования планируется прием 20,6 тыс. учеников. Наибольшее количество финансируемых государством мест запланировано в сферах инженерии, услуг, архитектуры и строительства, здравоохранения и социального обеспечения.

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