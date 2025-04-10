Профшколы проводят дни открытых дверей — приглашают попробовать себя в разных профессиях

В четверг и пятницу посетители смогут попробовать себя в различных профессиях: информационных технологий, инженерии, здравоохранения и других направлений.
Учреждения профессионального образования также предоставят возможность посетить учебно-практические базы, лаборатории, автосимуляторы, принять участие в творческих мастерских, спортивных соревнованиях, конкурсах и многих других мероприятиях.
Прием в профессиональные школы осуществляется в зимний и летний периоды. В этом году летний этап основного приема пройдет со 2 июня, дополнительный прием запланирован на 14-21 августа.
Как обычно, будет организован дополнительный набор для заполнения вакантных мест в начале учебного года. Акция продлится до 31 октября.
В этом году, как и в прошлом, в учреждения профессионального образования планируется прием 20,6 тыс. учеников. Наибольшее количество финансируемых государством мест запланировано в сферах инженерии, услуг, архитектуры и строительства, здравоохранения и социального обеспечения.