Профессор предупреждает о росте числа случаев аутизма в Литве: рекомендуется не давать детям гаджеты

Использование экранов - это развлечение, которое появилось недавно, поэтому никто не знает, какие последствия это несет с течением времени. Однако новые исследования показали, что если ребенок до года часто смотрит на экран - в планшет, телефон, компьютер, телевизор, то растет вероятность появления расстройства акустического спектра к 3 годам.

Рекомендуется не давать гаджеты детям до 2 лет, в возрасте 2–5 лет дети не должны находиться у экранов больше часа в день, дети постарше – около 2 ч. Но я считаю, что и два часа для детей слишком много, особенно если ребенок интенсивно учится. Многие говорят - я устал, поэтому пойду отдохну, играя в компьютер. Аналогия может быть такая - я весь день копал яму, а в конце, когда руки почти не поднимаются иду поднимать штангу.