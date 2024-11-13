Профессор Ландсбергис: только тупицы могут быть против присвоения аэропорту имени Чюрлёниса

Он подчеркнул, что новое имя аэропорта будет„звучать“ не только в Литве, но и в мире.

„Ненавистники стараются сделать так, чтобы постановление правительства не было принято. Понятно, почему они этому пытаются помешать. Но я рекомендую всех интриганов и болтунов засунуть туда, где им и место“, – сказал профессор.

Канцелярия Правительства зарегистрировала проект постановления, согласно которому с начала 2025 года до конца 2029 года Вильнюсскому аэропорту будет присвоено символическое имя „Чюрлениса“.

„Эта интрига, именно она связана с красивым решением правительства Шимоните. Если правительство Ингриды Шимоните намерено этим красивым акцентом завершить свою деятельность, то это стоит делать, это справедливо, я это одобряют“, – сказал Ландсбергис.

„Это значимо, справедливо и будет звучать и в Литве и в мире. И кто этому может противиться? Ну, какие-нибудь тупицы“, – сказал Ландсбергис.

„Чюрлёнис - честь Литвы, насмешка над ним - это насмешка над Литвой“, – заметил он.

Министр транспорта Марюс Скуодис сказал, что „абсолютно не одобряет“ идею переименования Вильнюсского аэропорта. По его словам, это внесло бы много суматохи, процесс будет длительным, а увековечить имя композитора можно и в других сферах.

„Абсолютно не одобряю смену названия. Думаю, что это внесет больше хаоса, чем даст пользы.