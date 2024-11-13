Профессор Ландсбергис: только тупицы могут быть против присвоения аэропорту имени Чюрлёниса

„Эта интрига, именно она связана с красивым решением правительства Шимоните. Если правительство Ингриды Шимоните намерено этим красивым акцентом завершить свою деятельность, то это стоит делать, это справедливо, я это одобряют“, – сказал Ландсбергис.
Канцелярия Правительства зарегистрировала проект постановления, согласно которому с начала 2025 года до конца 2029 года Вильнюсскому аэропорту будет присвоено символическое имя „Чюрлениса“.
„Ненавистники стараются сделать так, чтобы постановление правительства не было принято. Понятно, почему они этому пытаются помешать. Но я рекомендую всех интриганов и болтунов засунуть туда, где им и место“, – сказал профессор.
Он подчеркнул, что новое имя аэропорта будет„звучать“ не только в Литве, но и в мире.
„Это значимо, справедливо и будет звучать и в Литве и в мире. И кто этому может противиться? Ну, какие-нибудь тупицы“, – сказал Ландсбергис.
„Чюрлёнис - честь Литвы, насмешка над ним - это насмешка над Литвой“, – заметил он.
Министр транспорта Марюс Скуодис сказал, что „абсолютно не одобряет“ идею переименования Вильнюсского аэропорта. По его словам, это внесло бы много суматохи, процесс будет длительным, а увековечить имя композитора можно и в других сферах.
„Абсолютно не одобряю смену названия. Думаю, что это внесет больше хаоса, чем даст пользы.
Но что касается размещения в Вильнюсском аэропорту репродукций картин Чюрлёниса, звучания его музыки, но не надо говорить об изменении названия“, – сказал Скуодис.