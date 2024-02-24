Профессор Ландсбергис: Россия считается только с одной страной

После смерти Навального поднимается вопрос, приведет ли это к каким-либо переменам в России, ее обществе.
"Думаю, нет. Быть может кто-нибудь, когда-нибудь напишет книгу, исследование, психологический роман о том, почему Навальный решил покончить с собой. Ведь возвращение в Россию было самоубийством, он ведь знал, какая там власть, какой Путин, что он не простит ему. Особенно после того как был создан фильм о коррупции. И вообще его тезис о власти Путина был ясным и однозначным – у власти мошенники и воры. Иными словами, государство захватил клан мошенников и воров, Навальный об этом громко заявил, не надо думать, что мафия мошенников и воров ему это простила бы. А почему он вернулся в Россию – может, устал. От чего? От безнадежности в мире. Смелость была бы ошибкой, если бы он думал, что это будет иметь какое-то значение, расшевелит российское общество", – сказал Ландсбергис.
В 2020 г. попытка отравить Навального провалилась, он выжил, выздоровел. Может, это стало причиной его возвращения в Россию в надежде, что удастся бороться за другую страну и выжить?
"Кара-Мурза дважды чудом выжил и вернулся в Россию. Я ему говорил, Владимир, в третий раз тебя точно убьют. Он сказал, что не может сидеть на Западе, когда друзья гибнут в России. Он сделал выбор, люди делают и такой выбор, какой сделал Кара-Мурза, на самом деле это страшная судьба, его сейчас убивают в тюрьме, как убивали Навального, а мир равнодушно наблюдает", – сожалел профессор.
На вопрос, кем был Навальный, которого некоторые называли не критиком, а кремлевским проектом, он ответил: "Сейчас ясно, что он - не проект Кремля. Если он и был запасным проектом Кремля, то от этого отказался. Можно было подумать, и некоторые политики думали, что его держат про запас после Путина, если Россия окажется в полной катастрофе, и ей снова придется обманывать Запад, как тогда, когда подсунули Горбачева, чтобы дурачить Запад, брать у него деньги и силу, а потом его уничтожить. Может, это еще один вариант "перестройки" с Навальным, но сейчас ясно, что этого проекта нет, от него отказались, видимо, месть мафии более мощная, чем хитроумные планы политики", – сказал Ландсбергис.
После смерти Навального стали больше говорить о других российских оппозиционерах в российских тюрьмах и за границей. Но есть вопрос - можно ли их считать демократами, ведь в их крови есть определенная доля империализма и, когда говорят, что Навальный не был честен до конца, что он все же хотел видеть Россию как империю, это распространяется на всех оппозиционеров. Так ли это, есть ли в России оппозиция вообще?
"Ну, она по крайней мере не видима, ее трудно заметить. Даже те люди, которые с оружием в руках готовы бороться с путинизмом, вряд ли они ясно высказались по всем политическим вопросам. Кончено, они за мир, за то, чтобы война прекратилась, что Запад - не враг, что Россия не может изолироваться и сидеть в каком-то окружении, куда ее сейчас загнал Путин, как крысу в угол.
Эта оппозиция где-то воюет, обещает воевать, только трудно сказать, могут ли они иметь какое-то влияние в вооруженных силах, чтобы оттуда пришло иное мнение о том, как России надо жить. Где-то должна своими действиями проявить себя оппозиция, а когда она ограничивается словами и склоками между собой, значит, ее нет, ни они сами, ни Путин, ни Запад к ним серьезно не относятся", – констатировал профессор.
Он сказал, что сам Навальный не стал демократическим лидером. Не хватило времени?
"Какое тут время нужно, пришел, положил голову на плаху, и все продолжается. Он положил голову на плаху, но, не думаю, что он надеялся, что это приведет к серьезным и значительным последствиям для России, я почему-то так не считаю", – сказал собеседник.
Убийство Навального показало, что Россия стала еще опаснее, а репрессивные структуры еще более жестокими, они могут расправиться со всеми, кто против режима.
"Россия полностью вырождается. Ее режим бесчеловечный. Ее идеология бесчеловечная, человечность там - категория для смеха, власть там - все, господство и насмешка над теми, кто слабее. А все должны быть слабее, единственная сила, с которой они считаются, это Китай, я не знаю, думают ли они обмануть Китай, они тогда были бы наивными, но они точно надеются обмануть Америку, тут нет сомнений, о Европе и говорить нечего", – сказал Ландсбергис.
Он не сомневается, что Россия уже планирует, как быть если на выборах победит Дональд Трамп.
Ландсбергис подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала войны просил, умолял и требовал защитить небо над Украиной, ведь невозможно воевать, когда в небе господствуют пираты, которые убивают, разрушают, уничтожают целые города.
"Но их не защитили, смотрят, сколько украинцы продержатся. Вот пришлось отдать Авдеевку, после нее будет следующая точка. Отдали Авдеевку, а когда отдадут Киев", – вопрошал Ландсбергис.
По его словам, хуже всего, что Запад сходит с трассы: не признает войну, не признает агрессию путинской России, с которой нет иного разговора, как только уничтожение, как было с гитлеровской Германией.
"Похоже, у России нет пути назад, или же она так заявляет, чтобы звучало страшнее. Мы, как загнанная в угол крыса, вы еще не видели, какой страшной бывает крыса, которую загнали в угол, увидите. Это слова Путина, он сам себя назвал крысой, может, сейчас обглодает останки Навального, чтобы не возвращать их семье, сожжет, отдаст пепел, скажет, какая разница", – сказал Ландсбергис.
Он не стал прогнозировать, как ситуация изменится, если к власти вернется Трамп.
"Если он станет президентом, это не значит, что Путину от этого будет хорошо. Может быть, Трамп думает, что мировой порядок должны устраивать он и Россия. Может быть, это его представление. Но он еще не спросил, что думает товарищ Си (лидер Китая Си Цзиньпин) по этому вопросу. Думаю, порядок в мире будет находить Си, может быть, вместе с Америкой, если она устоит, покажет характер, покажет, что может бороться", – сказал профессор.
А где Россия? "Нигде. России не будет. Будет яма. Как кто-то из польских мыслителей красиво сказал, если не будет нас, будет лес. Тоже вариант. России на самом деле нет, есть карта, они радуются большой карте, а людей там нет, экономики нет, силы нет, только что она большая, ее трудно захватить, те, кто пытался, терпели поражение, потому что она слишком большая, а не потому, что она мощная, мудрая, находчивая, достойная, человечная, несущая человечеству благо. Она несет человечеству зло, она - беда и болезнь", – констатировал Ландсбергис.
На вопрос, утопический ли это сценарий - России не будет, он повторил, что ее не будет, потому что она катится в пропасть.
"Может ли такая страна долго продержаться и уничтожать все вокруг. У нее была такая идеология, что она должна всем управлять, иначе существование не имеет смысла. Единственный смысл - власть, господство, уничтожение, террор, удушение. Это такая страна, но она не может управлять всем миром, ведь у мира есть свои идеи и цели", – заметил профессор.
По его словам, Путин чувствует, что его солнце клонится к закату.
"И его солнце клонится к закату, и солнце его страны. Его страна на карте большая, но там весь дальний восток уже не его, там уже Китай наводит экономический и иной порядок, там уже россияне учат китайский, читают китайские газеты, там скоро не останется русского языка. Они это тоже, скорее всего, видят, может уступят. А может, Китай еще разрешит им там побыть, поиграть в императора", – рассуждал профессор.
Когда речь идет о том, что Россия представляет собой угрозу для мира, часто говорят о том, что Путин нацелился на страны Балтии, что они будут следующими после Украины.
"В первую очередь надо по сути ответить на вопрос, будем ли мы защищаться, настроены ли мы на защиту. Я сейчас не знаю, есть ли еще те обучаемые дурачки, которые за 5 рублей повторяют, что Россия мирное государство, наш друг, я не знаю, где эти дурачки получают свои дивиденды. Люди, наверное, немного поняли, видят, что происходит, но ответ ли это на вопрос, будем ли мы защищаться, мы вооружаемся, у каждого будет ружье, будем стрелять из каждого окна", – сказал Ландсбергис.
"Красная лампочка внутри Литвы - это разногласия между институтами власти. Такого не должно быть", – сказал он, напомнив о разногласиях между главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом и президентом Гитанасом Науседой.