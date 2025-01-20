Проезд в Вильнюсе: цены на билеты могут вырасти почти вдвое

„Намечены инвестиции в улучшение инфраструктуры общественного транспорта – строительство новых остановок, пешеходной сети, строительство полос А. Планируется провести тендер на отдельные новые маршруты, которые существенно улучшат качество общественного транспорта, т. е. городской транспорт в центральной части города начнет курсировать где-то с 5-6-10 до 15 минут, то есть горожанам больше не придется ждать общественный транспорт более 15 минут“, – сообщила Л. Левулите-Сташкявичене журналистам в понедельник.
В ближайшие годы муниципалитет планирует серьезные изменения в обновлении столичной инфраструктуры общественного транспорта, которые, без изменения ценовой политики, в течение двух лет обойдутся городу в 90 млн евро.
„Начиная с 2027 года для поддержания системы дополнительно потребуются эти 90 млн евро, это распределение должно быть сбалансировано городом и за счет билетов“, – заявила представитель муниципалитета.
В прошлом году 29 проц. доходов, необходимых для общественного транспорта, были получены за счет проданных билетов, 71 проц. – за счет средств муниципального бюджета, но без изменения ценообразования потребности в бюджетных дотациях значительно вырастут.
„Без изменения цен на билеты эта пропорция вообще стала бы очень большой, а инвестиции также крупные, поэтому, если бы мы не изменили цены на билеты и делали бы всю систему хорошего качества, с новыми транспортными средствами, развитием маршрутов и частотой, то из потребности в бюджетных средствах она достигла бы 83 проц., а с билетов было бы собрано 17 проц.“, – уверяла директор Judu.
По словам Л. Левулите-Сташкявичене, в случае одобрения изменений, город ежегодно будет получать от продажи билетов дополнительно 20 млн евро.Согласно базовому предложению, цена одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60 минут – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней будет подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) — с 26 до 40 евро.
При этом планируется сохранить существующие льготы, предусмотренные законом, однако изменения коснутся пенсионеров, приобретающих годовой проездной билет.
„Будут действовать те же скидки, (...) за исключением того, что на данный момент предлагается, чтобы этот билет (который – ELTA) для пенсионеров был немного ниже, 2,90 евро, он повышается до 10 евро – самой низкой на данный момент цены на билеты, которая есть в городе Вильнюсе“, – подчеркнула Л. Левулите-Сташкявичене.
По мнению муниципалитета, новые цены будут стимулировать граждан к переходу от краткосрочных билетов к долгосрочным.
Эти изменения планируется представить на заседании Вильнюсского горсовета на следующей неделе, затем они будут обсуждаться в комитетах, они будут представлены фракциям, а окончательные, возможно, скорректированные цены будут приняты в марте. В этом случае новые цены вступят в силу с 1 июля.