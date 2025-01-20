Проезд в Вильнюсе: цены на билеты могут вырасти почти вдвое

„Начиная с 2027 года для поддержания системы дополнительно потребуются эти 90 млн евро, это распределение должно быть сбалансировано городом и за счет билетов“, – заявила представитель муниципалитета.

В прошлом году 29 проц. доходов, необходимых для общественного транспорта, были получены за счет проданных билетов, 71 проц. – за счет средств муниципального бюджета, но без изменения ценообразования потребности в бюджетных дотациях значительно вырастут.

„Без изменения цен на билеты эта пропорция вообще стала бы очень большой, а инвестиции также крупные, поэтому, если бы мы не изменили цены на билеты и делали бы всю систему хорошего качества, с новыми транспортными средствами, развитием маршрутов и частотой, то из потребности в бюджетных средствах она достигла бы 83 проц., а с билетов было бы собрано 17 проц.“, – уверяла директор Judu.