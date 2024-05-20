2024.05.20 10:34

Проект по улучшению интеграции иностранцев в Литве: Соцмин ищет партнеров

 
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Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę
Užsieniečiai stebisi, kaip gerai gyvena lietuviai: jūs turite kietą blondinę vadovę
ФОТО: Orijus Gasanovas
Департамент по надзору за социальными услугами приглашает неправительственные организации (НПО) стать партнером в улучшении интеграции проживающих в Литве иностранцев - граждан третьих стран или лиц без гражданства, сообщает Министерство соцзащиты и труда.

Данный проект финансируется Европейским союзом. Неправительственные организации могут подать заявку до 29 мая.

Цель отбора - выбрать одну организацию, которая предоставит качественные услуги для надлежащей реализации проекта "Развитие координации интеграционных процессов жителей Литвы иностранного происхождения в самоуправлениях Литовской Республики".

Цель проекта - улучшить процессы интеграции проживающих в Литовской Республике граждан третьих стран или лиц без гражданства (не членов ЕС) на муниципальном уровне и усилить долгосрочный мониторинг процессов интеграции этих лиц.

Cрок приема заявок - до 29 мая 2024 года.

Полную информацию о проекте и процессе отбора можно найти — здесь.

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