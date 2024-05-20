Проект по улучшению интеграции иностранцев в Литве: Соцмин ищет партнеров

Данный проект финансируется Европейским союзом. Неправительственные организации могут подать заявку до 29 мая.
Цель отбора - выбрать одну организацию, которая предоставит качественные услуги для надлежащей реализации проекта "Развитие координации интеграционных процессов жителей Литвы иностранного происхождения в самоуправлениях Литовской Республики".
Цель проекта - улучшить процессы интеграции проживающих в Литовской Республике граждан третьих стран или лиц без гражданства (не членов ЕС) на муниципальном уровне и усилить долгосрочный мониторинг процессов интеграции этих лиц.
Cрок приема заявок - до 29 мая 2024 года.
Полную информацию о проекте и процессе отбора можно найти — здесь.
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