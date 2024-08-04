Продолжаются поиски выпавшего из байдарки молодого человека – близкие просят о помощи

По данным полиции, сообщение о выпавшем из байдарки мужчине поступило 2 августа, в 14.20 ч.
Сообщалось, что в Акмянском районе, в деревне Пагаме, из байдарки в воду реки Вента упал молодой человек 1994 г.р.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция, однако мужчину не удалось найти.
В воскресенье представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что пропавший до сих пор не найден.
В воскресенье водолазы продолжали поиски мужчины – с 9.30 ч. они проверяли реку Вента и водоем, в который она впадает.
В социальной сети Facebook о помощи просят близкие пропавшего.
В субботу и в воскресенье близкие мужчины просили присоединиться к поискам. В воскресенье рано утром волонтеры на байдарках и лодках пустились на поиски по реке Вента. Другие люди осматривают сушу.
Близкие пропавшего сообщили, что нужны люди, которые знакомы с окрестностями, ориентируются в лесу.
Портал tv3.lt поделился информацией о том, что спасательный жилет мужчины был найден в 1-2 км от места происшествия.
Близкие надеются, что мужчина выбрался из реки, но заблудился в лесу.