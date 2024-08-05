Продолжаются поиски мужчины, пропавшего на реке Венте

По данным полиции, сообщение о выпавшем из байдарки мужчине поступило 2 августа, в 14.20 ч.

Сообщалось, что в Акмянском районе, в деревне Пагаме, из байдарки в воду реки Вента упал молодой человек 1994 г.р.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция, однако мужчину не удалось найти.

В воскресенье представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что пропавший до сих пор не найден, водолазы продолжали поиски мужчины – с 9.30 ч. они проверяли реку Вента и водоем, в который она впадает.

В социальной сети Facebook о помощи просят близкие пропавшего. Близкие мужчины просили присоединиться к поискам.