Продолжается реконструкция дороги Молетай-Утена: демонтировано 15 000 тонн старого дорожного покрытия

"Как я уже неоднократно говорил, реконструкция Утенской магистрали находится на первом месте в списке приоритетов. Я очень надеюсь, что темпы работ сохранятся, и весь участок Молетай-Утена будет завершен уже в этом году, а в конце следующего года мы сможем ездить по полностью обновленному шоссе", - сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.