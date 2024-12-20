Проанализированы данные бортовых самописцев упавшего в Вильнюсе самолета

На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Представитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции и полиция доставили их в Немецкое федеральное бюро расследования аварий самолетов. Данные обоих самописцев были считаны в лаборатории этого бюро. В данных, которые фиксируют показатели полета, было много технических параметров. Второй самописец фиксировал разговоры в кабине пилотов и фоновые звуки.