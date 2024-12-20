2024.12.20 13:43

Проанализированы данные бортовых самописцев упавшего в Вильнюсе самолета

 
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ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Исследование безопасности, проведенное отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, подтверждает, что после анализа данных бортовых самописцев Boeing 737-476, не было установлено никаких признаков незаконного вмешательства.

Напомним, что самолет Boeing 737-476 компании Swiftair разбился недалеко от Вильнюсского аэропорта рано утром 25 ноября.

На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Представитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции и полиция доставили их в Немецкое федеральное бюро расследования аварий самолетов. Данные обоих самописцев были считаны в лаборатории этого бюро. В данных, которые фиксируют показатели полета, было много технических параметров. Второй самописец фиксировал разговоры в кабине пилотов и фоновые звуки.

Благодаря данным первого самописца удалось воссоздать траекторию полета самолета.

По данным отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции полученная для исследования информация еще раз доказывает, что во время крушения не было никаких признаков вмешательства извне.

Инцидент по-прежнему расследует Международная группа расследования безопасности, в состав которой входят эксперты из Испании, Германии и США.

Из-за этого инцидента расследование начала и Генпрокуратура, поэтому дополнительная информация будет представлена только тогда, когда ее публикация не помешает завершению расследования.

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