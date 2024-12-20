Проанализированы данные бортовых самописцев упавшего в Вильнюсе самолета

Напомним, что самолет Boeing 737-476 компании Swiftair разбился недалеко от Вильнюсского аэропорта рано утром 25 ноября.
На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Представитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции и полиция доставили их в Немецкое федеральное бюро расследования аварий самолетов. Данные обоих самописцев были считаны в лаборатории этого бюро. В данных, которые фиксируют показатели полета, было много технических параметров. Второй самописец фиксировал разговоры в кабине пилотов и фоновые звуки.
Благодаря данным первого самописца удалось воссоздать траекторию полета самолета.
По данным отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции полученная для исследования информация еще раз доказывает, что во время крушения не было никаких признаков вмешательства извне.
Инцидент по-прежнему расследует Международная группа расследования безопасности, в состав которой входят эксперты из Испании, Германии и США.
Из-за этого инцидента расследование начала и Генпрокуратура, поэтому дополнительная информация будет представлена только тогда, когда ее публикация не помешает завершению расследования.