Призывники с младенческими лицами: в списке разыскиваемых – курьезные снимки

„Уже так плохо обстоят дела, что младенцев призывают, – написал под одним таким снимком один пользователь Discord. – Не первый раз вижу в списке уклонистов анкеты с фотографиями младенцев. Неужели не могут разместить нормальное фото из паспорта? В чем дело?“
Представители Литовской армии сказали, что они используют данные из других реестров.
„В реестр лиц, которых разыскивают, данные автоматически переносят из других реестров. Бывают и такие случаи, что размещают фото из других реестров, а представители армии не могут их удалить", – сказано в комментарии.
Delfi обратился за информацией в Департамент информатики и связей.
„В конкретных случаях использованы эти снимки молодых людей, потому что других нет“, – сказано в ответе.
Есть один вариант, почему так получается: дети с родителями в младенчестве эмигрировали из Литвы и больше никакие документы в Литве не заказывали.
Литовская армия пояснила, как молодые люди появляются в списке разыскиваемых лиц. В начале каждого года объявляют публичный список призывников. Каждый молодой человек призывного возраста обязан сам проверять, нет ли его фамилии в списке.
Если он находит свою фамилию, должен обращаться в военкомат и выполнить необходимые процедуры. Если он этого не делает, заводят административное дело.
„Если по месту жительства, эл. почте и другим каналам не удается связаться с призывником, нет никаких его контактных данных, то его объявляют в розыск“, – указали представители ЛА.
Когда призывника находят, ему вручают информацию о начатом административном разбирательстве, просят предоставить контактные данные.
„После получения информации, если призывник появляется в военкомате, и объясняет причину неявки, то административное дело закрывают, но если уважительной причины нет, ему назначают штраф от 60 до 210 евро. После его уплаты продолжается процедура призыва“, – указала ЛА.
Ежегодно в розыск объявляют 5000 призывников.
„По имеющимся данным, половину из них удается найти, продолжается процедура их призыва“, – сказано в сообщении.