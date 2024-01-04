Призыв по принципу лотереи может стать последним

"Я не знаю, сохранится ли эта традиция в следующем году, если будут приняты изменения в Закон о воинской обязанности. Не исключено, что это мероприятие станет последним – в такой форме, что мы проводим лотерею", — сказал журналистам Ж. Томкус.
"Мы надеемся, что Сейм одобрит предложения о внесении изменений в Закон о воинской обязанности, которые продолжат изменения, связанные с всеобщим призывом", - добавил вице-министр.
Как сообщает армия, список призывников будет представлен общественности на следующей неделе, до 10 января.
Отмечается, что список призывников составляется на основании данных регистра жителей. По словам директора Службы военного призыва и комплектования Литовской армии Арунаса Бальчюнаса, порядковый номер призывника в списке не является фактором, определяющим его приоритет прохождения службы.
ELTA напоминает, что в четверг Министерство обороны составило список призывников на 2024 год, он состоит из 27,2 тыс. лиц. На службу будут призваны 3 845 молодых людей. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров, сообщает Литовская армия.
В сообщении напоминают, что обучающиеся в вузах страны в список включаться не будут, они будут включены один раз после окончания учебы.
Сообщается, что начало службы первых призывников планируется в начале февраля – в Батальоне воздушной обороны ВВС Литвы в Радвилишкисе.
Увеличиваются финансовые выплаты призывникам
С этого года повышенные выплаты на бытовые нужды будут получать и молодые люди, самостоятельно выбравшие обязательную начальную военную службу. Кроме того, с этого года увеличивается и единовременная накопительная выплата, которую получают призывники после прохождения службы, подчеркнул А. Бальчюнас.
"Для молодых людей, которые начнут службу в воинских частях, пособие на бытовые расходы увеличивается до 253 евро, было 180 евро. Это существенно увеличенная выплата. И, конечно же, накопительный платеж увеличивается почти на 300 евро – до 2 580 евро, в зависимости от оценки службы и пр. Всего за время службы молодые люди получают более 4800 евро", - сообщил журналистам А. Бальчюнас, добавив, что после в случае добровольной службы накопительные выплаты выше, чем у тех, кто призван в обязательном порядке.
По его словам, с 2024 года увеличатся и компенсации, которые молодые люди получают при отправке на процедуры призыва.
"За день, потраченный на проведение процедур, выплачиваемые теперь суточные – 11 евро, было 9 евро. А в случае расходов на поездку – это особенно актуально для тех, кто приезжает для проведения процедур из-за границы – оплачивается до 146 евро в одну сторону при поездке из европейских стран или 550 евро в одну сторону при поездке из неевропейских стран", - отметил представитель армии.
Всего потенциальных призывников в возрасте от 18 до 23 лет насчитывается около 79,5 тыс. В то же время призывников в возрасте 24-26 лет, которые уже завершили или отсрочили обучение в ВУЗах – около 4,5 тыс.