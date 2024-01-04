Призыв по принципу лотереи может стать последним

ELTA напоминает, что в четверг Министерство обороны составило список призывников на 2024 год, он состоит из 27,2 тыс. лиц. На службу будут призваны 3 845 молодых людей. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров, сообщает Литовская армия.

Отмечается, что список призывников составляется на основании данных регистра жителей. По словам директора Службы военного призыва и комплектования Литовской армии Арунаса Бальчюнаса, порядковый номер призывника в списке не является фактором, определяющим его приоритет прохождения службы.

"Мы надеемся, что Сейм одобрит предложения о внесении изменений в Закон о воинской обязанности, которые продолжат изменения, связанные с всеобщим призывом", - добавил вице-министр.

"Я не знаю, сохранится ли эта традиция в следующем году, если будут приняты изменения в Закон о воинской обязанности. Не исключено, что это мероприятие станет последним – в такой форме, что мы проводим лотерею", — сказал журналистам Ж. Томкус.

В сообщении напоминают, что обучающиеся в вузах страны в список включаться не будут, они будут включены один раз после окончания учебы.

Сообщается, что начало службы первых призывников планируется в начале февраля – в Батальоне воздушной обороны ВВС Литвы в Радвилишкисе.

Увеличиваются финансовые выплаты призывникам

С этого года повышенные выплаты на бытовые нужды будут получать и молодые люди, самостоятельно выбравшие обязательную начальную военную службу. Кроме того, с этого года увеличивается и единовременная накопительная выплата, которую получают призывники после прохождения службы, подчеркнул А. Бальчюнас.