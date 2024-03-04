Призрак инфляции не ушел из Литвы: предупреждают относительно скидок на продукты

"На рынке появилось больше денег, выросли зарплаты, выплаты. Еще один момент, снижаются продажи, я думаю, бизнес планирует, как забрать деньги с рынка", – сказал Delfi основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.
"И тут одна из самых простых тактик – продать дороже единицу товара: два батона брать не будут", – заметил он.
По словам собеседника, видно, что несмотря на снижение цен на сырье, молочные товары не дешевеют.
"Молочный сектор продолжает повышать цены. Мясо: хотя цены на сырье стабилизировались, мы видим тенденцию повышения цен, меняется регулярная цена, акции – скидки меньше, чем были", – заметил эксперт.
"Вот пример: определенные части курицы стоили 2 евро за кг, сейчас уже больше 2 евро. Так мы увидим повышения уровня цен", – прибавил он.
Иными словами, по словам Визицкаса, часть торговцев, не меняя цен, повышают общий их уровень. Еще пример: 200 г. сливочного масла стоит 2,49 евро, если раньше по акции можно было купить за 1,59, то сейчас – 1,69 евро. Оборот увеличивается за счет "канала" акций, так какое-то время будет наблюдаться рост цен.
"Можно сказать, что эта "машина" усвоения средств уже работает, мы видим некоторые признаки повышения цен", – сказал Визицкас.
Уровень потребительского доверия в Литве в последнее время вырос и был самый высокий в ЕС, составив около 3%. Положительный результат этот показатель демонстрирует в Польше, а в других странах показатели - со знаком "-".
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас не исключает, что этот показатель приведет к инфляции.
"В определенном смысле - да, особенно, если говорить об изменениях цен на продукты, ведь ситуация такова, что цены на энергоресурсы значительно снизились, и будут снижаться", – сказал он.
"Лично меня немного удивили данные за январь, что был рост цен при отсутствии большого числа причин для этого. Я бы сказал, наоборот, было немало причин для снижения цен. Есть опасность, что торговцы, которые видят, что кошельки жителей широко открыты, могут соблазниться и держать цены высокими даже там, где они могли бы снизиться и повышать те, которые могли бы оставаться стабильными", – сказал Маурицас.
По его словам, не исключено, что придется корректировать прогноз инфляции. "И тут уже вопрос, хорошо ли это для нашей конкурентоспособности, ведь уровень цен на продукты уже выше среднего по ЕС. Поскольку люди покупают продукты очень часто, почти каждый день, мы уже лишились имиджа дешевой страны, – я бы сказал, стали дорогой, – этот имидж может устояться и привести к печальным результатам", - сказал экономист.
"Мы видим такую тенденцию, что повышенный во время инфляции уровень цен, – это тот период, когда цены росли после начала войны, – его будут пытаться удержать, а там, где ситуация сложнее (т.е. снижаются продажи), даже будут повышать цены", – сказал Визицкас.
В январе цены на продукты и безалкогольные напитки, по сравнению с декабрем, выросли на 0,9%. Больше всего подорожали сливки, мороженое, фруктовые и овощные соки, шоколад и десерты на основе какао.
Несмотря на то, что статистика показывает доверие жителей, опросы демонстрируют иную перспективу: есть признаки того, что жители Литвы намерены экономить. Об этом сказали 59% участников опроса, проведенного по заказу банка Urbo компанией Spinter tyrimai.
30% участников этого опроса сказали, что с осторожностью оценят необходимость планируемых расходов. Еще 29% намерены больше экономить.