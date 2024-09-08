2024.09.08 07:00

Приют просит о помощи: из вольера была украдена собака

 
ru.DELFI.lt
Iš prieglaudos pavogtas šuo Lordas
Iš prieglaudos pavogtas šuo Lordas
ФОТО: Prieglaudos nuotraukos

В ночь на пятницу из вильнюсского приюта для животных Lesė была украдена собака Лордас. Видеокамеры зафиксировали неизвестного мужчину, который пришел на территорию, открыл вольер и увел собаку.

Работники приюта заметили исчезновение собаки ночью и сразу же сообщили об этом в социальных сетях. Лордас до сих пор не найден.

Iš prieglaudos pavogtas šuo Lordas

„Вчера, 6 сентября 2024 г. в 22.00 ч. из нашего приюта украли Лордаса. Инцидент произошел в Буйвидишкес, Вильнюс. Очень просим всех, кто заметит собаку, сделать фото и немедленно сообщить нам по номеру: +370 605 33452 или звонить по номеру 112!

За возвращение Лордаса будет выплачено вознаграждение. Ситуация серьезная, мы понятия не имеем, где находится Лордас, в каких условиях его содержат.

Iš prieglaudos pavogtas šuo Lordas

Волонтеры и работники ищут собаку, однако пока все усилия тщетны. Только представьте, с каким стрессом столкнулась собака, оказавшаяся в незнакомом окружении. Еще вчера она была в кругу любящих ее людей, хорошо знакомом месте, а сейчас все изменилось. Кроме того, собака больна, ей необходимо своевременно давать лекарства, иначе она не выживет. Мы очень надеемся на возвращение Лордаса, мы обязаны спасти его как можно скорее! Благодарим всех за помощь!“, – писали работники приюта.

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