"Притяжение Литвы": загадочный Арно Функ и его архитектура функционализма межвоенного периода

В 2012 году в одном из домов, спроектированном Функом – доме-музее Галаунисов, была открыта выставка, посвященная творчеству архитектора. Куратором выставки была историк архитектуры Мария Дремайте. На этом история не закончилась – исследования жизни и творчества Функа продолжились, историк написала научную работу, которая легла в основу книги „АРНО ФУНКЦИОНАЛИЗМ 1898-1957“ (ARNO FUNKCIONALIZMAS 1898-1957). В книге Дремайте рассказана биография Функа и представлен анализ его творчества, собраны данные о построенных им зданиях. На сегодняшний день книга Дремайте – наиболее полный источник информации об этом интересном архитекторе межвоенной Литвы.
Что известно о родителях и детстве Функа? Отец – немец лютеранин Готтлиб Адольф Функ приехал в Каунас из Клайпедского края в 1886 году. Он работал на пивоварне, основанной немцем Фердинандом Энгельманом в Кармелитском районе. Затем его как опытного мастера пригласили на должность директора пивоварни в Смоленске. К сожалению, на какой именно пивоварне он работал, неизвестно. Жену звали Берта Лехельт. Сын у них родился в 1898 году. В 1914 году Арно окончил II реальное училище.
„Притяжение Литвы“ — это серия публикаций об истории, политиках, дипломатах, ученых, поэтах и людях других профессий и занятий, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.
Летом 1918 года Арно Функ приехал в Каунас, потом на какой-то срок покинул город. В своей автобиографии он рассказал, что был призван в армию, но из-за демобилизации освобожден от службы. В автобиографии нет никакой информации о том, что он делал с осени 1918 до лета 1920 года, поэтому точно неизвестно, когда он вернулся в Каунас и как произошло его знакомство с инженером Сильвестрасом Гринкявичюсом, сыгравшим значительную роль в его жизни. В 1920 году благодаря финансовой помощи Гринкявичюса Арно отправился изучать архитектуру в Берлинскую высшую техническую школу.
Сам Гринкявичюс (1871-1942) окончил Петербургский государственный технологический институт (специальность – инженер строитель). Этот человек славился своей благотворительной деятельностью уже во время Первой мировой войны, когда в Саратове помогал беженцам из Литвы. Гринкявичюс стоял у истоков создания независимого государства, был опытным инженером по строительству железных дорог, мостов. Гринкявичюс занимал должность первого директора Литовского управления железных дорог, заместителем министра транспорта, активным основателем Технического факультета Литовского университета, деканом этого факультета. Он занимался благотворительностью и в годы независимой Литвы, около 10 молодых людей получили образование благодаря его помощи, в их числе был и Арно Функ.
В годы учебы в Берлине Функ на каникулы приезжал в Каунас и жил в семье Гринкявичюсов. Он вернулся в Каунас насовсем летом 1923 года, потому что влюбился, а 9 сентября женился на дочери Гринкявичюса Валерии. После свадьбы на месяц он вернулся в Берлин, чтобы окончить учебу. Диплом инженера-архитектора Функ получил 12 ноября 1924 года.
Каунас в то время, когда в город приехал Функ, был временной столицей молодого Литовского государства. Инженеры и архитекторы в Каунасе были на вес золота. Молодая страна развивалась, ей требовались инженеры и архитекторы для строительства как жилых зданий, так и различных ведомств (в Каунасе работало правительство, Сейм, работал и жил президент), промышленных объектов. И это касалось не только Каунаса, но и всей Литвы.
Известно, что в годы первой Литовской республики территория города увеличилась в семь раз (было выдано около 12 000 разрешений на строительство, из них 7000 – на строительство жилых домов). Большинство работавших в тот период инженеров учились в университетах царской России, работали там и приехали в Литву после революции. Этих специалистов было недостаточно, своего вуза, в котором готовили бы инженеров до 1922 года в Литве не было. Молодежь ездила учиться на Запад. Самым популярным техническим вузом тогда среди студентов из Литвы была как раз Берлинская высшая техническая школа в районе Шарлоттенбург. В ней и учился Функ. В школе преподавали самые известные архитекторы и урбанисты того периода, такие как Херман Янсен, Ханс Пёльциг и др.
В межвоенные годы в Каунасе построили дворец Минюста, Сейм, здание Литовского банка, Военный музей им. Витаутаса Великого и Национальный художественный музей им. М.-К.Чюрлёниса, центральный почтамт и много других важных учреждений. В1922-1929 гг. было построено больше 3700 зданий, учрежден Литовский университет, театр, появилось много музеев, до 1939 года в городе было около 17 кинотеатров.
Дипломированный инженер Функ приехал в Каунас в ноябре 1924 года. В это время в городе архитекторами работали представители разных народов и профессий. Больше всего среди них было выпускников Петербургского государственного технологического института, были специалисты, окончившие Рижский политехникум, и несколько проектировщиков, получивших образование на Западе. Большая часть приезжих специалистов говорила на русском языке. Функ хорошо знал русский и немецкий языки.
Благодаря посредничеству Гринкявичюса с декабря 1924 года Функ поступил на службу к профессору Миколасу Сонгайле (1874-1941). Сонгайла (он тогда был первым и единственным архитектором со званием профессора в стране) не только преподавал на учрежденном в Каунасе Техническом факультете Литовского университета, но и с приехавшим из России архитектором Владимиром Дубенецким учредил бюро и занимался проектированием самых важных зданий того периода. В 1924 г. Сонгайла проектировал два крупных здания – Литовский банк и Физико-химический институт Литовского университета в Алексотасе. Его квалифицированным помощником в этом деле стал Функ.
После завершения строительства здания Литовского банка Функа приняли на работу в банк как вольнонаемного инженера-архитектора с окладом 1500 литов в месяц. После появления центрального здания банка в Каунасе стали строить филиалы в небольших городах страны: в Паневежисе, Утене, Кедайняй, Расейняй, Таураге, Биржай, Мажейкяй и Кретинге. Филиалы должны были быть презентабельными, представлять экономическую мощь государства, поэтому эти солидные здания строили в центре вышеупомянутых городов.
Сотрудничество Сонгайлы и Функа было взаимовыгодным, однако некоторые современники называли Функа протеже профессора. Профессор был представителем старой школы, приверженцем неоклассицизма (его иногда критиковали за излишнюю роскошь), Функ же своими штрихами делал здания более современными. Известно, что Функ самостоятельно и вместе с Сонгайлой проектировал филиалы банка в Кедайняй, Утене, Алитусе и Расейняй. За проект расейнского филиала в 1931 году он получил на конкурсе первую премию. Проекты Функа отличались функциональностью. Функ проработал в банке до 1 февраля 1933 года.
С 1933 года началась самостоятельная карьера Функа. Он был членом Литовского союза инженеров и архитекторов, международного союза архитекторов Comite Permanent International des Architectes.
Благодаря связям Гринкявичюса у Функа было немало частных заказчиков, к примеру, он был автором проекта дома самого богатого в Литве человека Йонаса Вайлокайтиса, реконструировал принадлежавшую Вайлокайтису фабрику „Металас“ и здание „Укё банкас“ на аллее Лайсвес. Функ проектировал также дом инженера Георгия Ильина, с которым Гинкявичюс в свое время работал над созданием Литовских железных дорог.
Функ не только проектировал жилые дома, здания учреждений, промышленные здания, но и работал над дизайном интерьеров, создавал функциональную мебель. Именно поэтому немало состоятельных людей покупало услуги Функа, который мог не только предложить рациональное решение при проектировании дома, но и создать интерьер, функциональную мебель.
Инженерам-архитекторам, которые не имели какой-либо государственной должности, приходилось интенсивно работать одновременно над несколькими проектами. Известно, что долгое время диплом Функа не был зарегистрирован в Инспекции строительства и сухопутных дорог МВД, поэтому он не мог самостоятельно контролировать строительство. До 1934 г. эту функцию за него выполнял его тесть Гринкявичюс. Чтобы получить необходимые документы, 21 января 1933 года Функ поступил в Литовский университет им. Витаутаса Великого, „чтобы лучше познакомиться с условиями и требованиями к строительству в Литве“. 13 июня 1934 г. он защитил свой диплом и получил звание инженера-архитектора. После этого он сразу зарегистрировался в Строительной инспекции.
В 1933 году Функ подал документы на получение литовского гражданства. Для этого ему надо было отказаться от немецкого гражданства и доказать, что он знает литовский язык. 21 июня 1934 года Арно и Валерия Функи получили литовские паспорта.
С 1933 по 1939 год Функ занимался только частной практикой. Его зарплата составляла около 700 литов в месяц. Жена Функа Валерия была косметологом, однако исследователям не удалось выяснить, был у нее свой кабинет или она работала в каком-то салоне.
В этот период Функ проектировал в основном частные дома (как индивидуальные, так и многоквартирные) и их интерьеры, создал несколько домов для врачей с кабинетами для приема пациентов, участвовал в разных конкурсах. По проекту Функа было построено административное здание страховой компании Lietuvos Lloydas, здание Сберкассы, Паневежская сахарная фабрика АО Lietuvos cukrus. Работавшие с ним люди вспоминали Функа как спокойного, тактичного, корректного и приятного в общении сотрудника.
В этот период сформировался и отличительный стиль Функа – умеренный модернизм хороших пропорций с оригинальными деталями. Эркерные окна, геометричные угловатые конструкции, узкие балконы и эркеры закругленных форм, геометрическое украшение фасада (декоративные полосы, штрихи, обрамление) в сочетании с традиционными средствами архитектуры – симметрией и монументальностью фасада.
Функ первым из каунасских архитекторов в 1935/36 гг. подготовил портфолио с фотографиями своих работ. Кто был автором фотоснимков, исследователям не удалось выяснить. Предполагают, что делать фото мог сам Функ (практика фотографирования своих работ была распространена в Германии, где он учился). В сохранившемся альбоме запечатлены работы Функа, выполненные с 1929 до конца 1935 года.
В военные годы Функ сотрудничал с АО Statyba, которое советская власть в 1940 г. переименовала в государственный строительный трест „ЛССР Прампроект“. В советское время архитекторы и инженеры не могли заниматься частной практикой. Этот трест работал над завершением уже начатых промышленных проектов. В 1941 году Литву оккупировала нацистская Германия, „ЛССР Прампроект“ снова стал AG Statyba (технические специалисты пользовались спросом при любой власти). Функ возглавил AG Statyba. Компания занималась строительством и модернизацией промышленных объектов по всей Литве. Из анкеты Функа за 1942 год известно, что он был женат, детей у него не было, он владел немецким, русским, литовским и немного французским языками.
Летом 1944 года в числе других 60 000 литовцев Функ с женой и тещей (Екатериной Гринкявичене) уехал из Литвы, опасаясь преследования со стороны советской власти. Семья обосновалась в Вене, но по мере приближения Красной армии перебралась в Гамбург, а затем в Пиннеберг. Вероятно, этот переезд был связан с деятельностью Балтийского университета в изгнании, в котором, возможно, работал Функ (к сожалению документально этот факт подтвердить исследователям пока не удалось). Однако, скорее всего, неслучайно Функи переехали Пиннеберг, где действовал Факультет архитектуры.
Из-за слабого здоровья Функ не смог в числе других беженцев уехать в США. Он остался в Пиннеберге. Какое-то время ему помогал уехавший в Бостон каунасский коллега инженер Йонас Микалаускас. Здоровье не позволяло Функу много работать. Правда, известно, что он проектировал в 1951 году помещения для будущей литовской гимназии в Дипхольце.
Исследователям удалось узнать, что в Пиннеберге Функ мастерил сундучки, украшенные литовскими национальными мотивами. Он также активно участвовал в деятельности литовской общины Пиннеберга. В этот период и сам Арно и Валерия писали статьи для литовской прессы в эмиграции.
Функ ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он похоронен на кладбище в Пиннеберге. О его смерти сообщили многие эмигрантские издания. Памятник на его могиле через год поставил Американский союз литовских инженеров и архитекторов по проекту бывших коллег Функа Йонаса Микалаускаса и Владаса Адомавичюса.
Функ родился и умер не в Литве, но творил он именно здесь, где и осталось его наследие. В двух домах, построенных по его проектам, сейчас работают музеи.
Музей действует в доме Галаунисов. Этот дом Функ строил для оперной солистки Аделе Незабитаускайте-Галаунене и ее мужа основоположника музейного дела в Литве, педагога искусствоведа Паулюса Галауне. Музей как филиал Национального музея им. М.-К.Чюрлёниса был открыт 14 декабря 1996 года. Трехэтажный дом с тремя квартирами был построен в 1932 году. Это был первый дом в Каунасе, построенный из белого силикатного кирпича с окантовкой из красного кирпича. В доме были эркерные окна и застекленный подъезд. Квартиру на первом этаже занимали сами Галаунисы, две другие квартиры они сдавали жильцам. В советское время дом был оштукатурен, а из террасы сделана дополнительная комната.
Второй дом, построенный по проекту Функа, который можно посетить, принадлежал жене известного инженера Георгия Ильина Александре Ильинене. Дом был построен в 1933 году меньше чем за год. Исследователь архитектуры Дремайте назвала его одним из самых современных и красивых домов Каунаса. На первом этаже дома были две квартиры для аренды, а на втором жили Ильины, в их квартиру с мансардой вел отдельный вход. Известно, что для квартиры Ильинене Функ создал также интерьер в стиле ар-деко и современную мебель. Мария Дремайте пишет, что это один из самых экстравагантных проектов Функа.
Белый фасад, разнообразие форм окон, терраса на плоской крыше – все это привлекало и сейчас привлекает внимание прохожих. В советское время в доме размещались разные учреждения, поэтому в нем не было никаких реконструкций, он сохранил много аутентичных деталей. В 2015 году находившийся в аварийном состоянии дом с протекающей крышей на аукционе купил каунасский предприниматель Зигмантас Даргявичюс. Он реновировал дом, по фотографиям (предполагают, что фотографии делал сам Функ) воссоздал аутентичный интерьер. Квартиры на первом этаже дома сдают в аренду, а в квартире Ильиных находится офис дизайнеров, в котором по договоренности проводят экскурсии.
Функ является автором проекта дворца Литовской страховой компании, Сберегательной кассы и 18 жилых домов, в их числе были и дома врачей с кабинетами для приема пациентов, был дом с аптекой.
Он работал и с другими архитекторами, например, с Миколасом Сонгайлой над проектом Литовского банка.
Функ проектировал и первый в Каунасе 6-этажный дом, который, к сожалению, не сохранился, его взорвали во время войны.
Он разрабатывал интерьеры не только для жилых домов, но и для парикмахерских, магазинов.
Важным проектом Функа было здание Литовского банка в Кедайняй (к сожалению, оно было разрушено во время войны), поскольку он не только проектировал само здание, но и интерьер. Похожее здание банка только меньших размеров и с более высокой крышей было построено по проекту Функа в Утене. В этом здании, по мнению специалистов, сохранился и диван, созданный по проекту Функа.
Функ оставил яркий след в архитектуре межвоенной Литвы, спроектированные им здания можно и сейчас увидеть не только в Каунасе, но и в Утене, Паневежисе, Расейняй. Исследователи продолжают собирать информацию о жизни и творчестве этого самобытного архитектора, представителя функционализма, обладавшего самобытным и узнаваемым стилем.