"Притяжение Литвы": загадочный Арно Функ и его архитектура функционализма межвоенного периода

Известно, что в годы первой Литовской республики территория города увеличилась в семь раз (было выдано около 12 000 разрешений на строительство, из них 7000 – на строительство жилых домов). Большинство работавших в тот период инженеров учились в университетах царской России, работали там и приехали в Литву после революции. Этих специалистов было недостаточно, своего вуза, в котором готовили бы инженеров до 1922 года в Литве не было. Молодежь ездила учиться на Запад. Самым популярным техническим вузом тогда среди студентов из Литвы была как раз Берлинская высшая техническая школа в районе Шарлоттенбург. В ней и учился Функ. В школе преподавали самые известные архитекторы и урбанисты того периода, такие как Херман Янсен, Ханс Пёльциг и др.