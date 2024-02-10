Притяжение Литвы. В списке Праведников народов мира: Корабликовы, Юневичи, Марковские,

Спасенные евреи внесли свой вклад в вооруженную борьбу с нацистами в Литве, и их роль в советском партизанском движении была весьма значительной. Как и местные русские, евреи участвовали в нем более активно, чем представители других этнических групп Литвы. Литовцы и поляки имели свое антифашисткое подполье. По данным израильского историка Д. Левина, всего к советским партизанам перешло около 1800 евреев, а по другим данным — около 2 тысяч, причем 64% из них были беглецами из Вильнюсского гетто [Levin 2000; ср. Bubnys 1998, 225; Bubnys 2012, 481].

Сведения о спасении евреев из Каунасского гетто имеются с 1942 года. Семья Исаака и Антонины Кольманов с детьми Евгением, Раисой, Софией и Борисом до войны жила в Каунасе. Антонина была русской, ее девичья фамилия — Кривошченкова, а ее родители (предположительно, староверы) жили деревне Миликоняй, ныне это микрорайон Шилайняй в Каунасе. После нацистской оккупации Литвы семья Кольманов оказалась в Каунасском еврейском гетто. Весной 1942 года сестры Антонины Устинья Васильева и Анастасия Емельянова, их дети Саломея и Елизавета Васильевы, а также Созонт Емельянов помогли семье бежать из гетто. До августа 1944 года они прятали и опекали Кольманов. Сначала они жили у отца Антонины Якова Кривошченкова, затем у ее сестры Дарьи Ефимовой и Анастасии Емельяновой в деревне Миликоняй. Семьи жили бедно, но кормиться как-то надо было. Поменяв фамилию, Антонина нашла квартиру в Каунасе и устроилась на работу на табачную фабрику "Зефир" [см. Jemeljanova Anastasija 2023]. Семья Кольманов была спасена. В 2000 году Устинья Васильева и Анастасия Емельянова были признаны Праведницами народов мира. Но очевидно, что спасателей было больше.