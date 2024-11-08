"Притяжение Литвы". Уроженец Астрахани, ставший одним из отцов-основателей современной Литвы. Владимир Ярмоленко – дипломат, политик, член "Саюдиса"

„Притяжение Литвы“ – это серия публикаций о политиках, дипломатах, ученых, поэтах и повстанцах, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.
Представители национальных меньшинств, которые активно участвуют в литовской политике, нельзя назвать частным явлением – особенно, если речь идет о тех, кто состоит и строит свою карьеру в рядах правых партий, а Владимир Ярмоленко был именно таким. Активный член движения „Саюдис“, делегат от Каунаса, депутат Верховного Совета Литвы, подписант Акта о восстановлении независимости, сподвижник Витаутаса Ландсбергиса, консерватор, участник переговоров об основах межгосударственных отношений между Литовской Республикой и РСФСР (договор подписан 29 июля 1991 года – Прим. Ред.), а также – по выводу советских войск с территории Литовской Республики.
Отвечая на вопрос, как и когда его захлестнула политика, и что повлияло на его выбор в пользу „Саюдиса“, он говорит следующее: „Все очень просто. Достаточно было сходить на один или два митинга, увидеть там своих друзей, близких людей и понять суть. Если коммунистическое руководство в тогдашнем Каунасе хочет снести Костел Святой Гертруды и построить на его месте многоэтажку для нужд партии, значит, церковь необходимо отстоять. Это 1988 год. Так начинался мой путь в „Саюдисе“. Когда ты приходишь на один из митингов и видишь море людей, это окрыляет. Ты дышишь этим воздухом, и это происходило везде“.
Владимир Ярмоленко по специальности биофизик. По его словам, разговорный литовский он хорошо освоил еще в детстве, а вот с правописанием дела обстояли хуже, однако это не помешало ему поступить.
„В моей группе было три еврея, одна девочка – русская, а все остальные – литовцы. Преподаватели впоследствии стали старшими друзьями. Вместе с профессором Ароном Гутманом позже мы включились в деятельность „Саюдиса“. Из десяти парней на нашем курсе трое стали подписантами Акта о восстановлении независимости, один – мэром Каунаса, при этом все мы были в „Саюдисе““, – говорит Ярмоленко.
Впоследствии, уже будучи депутатом Верховного Совета, а затем Сейма, Владимир Ярмоленко участвовал в разработке Закона о гражданстве. По его словам, в Литве мог возникнуть такой институт как „неграждане“ – то, что было сделано и до сих пор существует в Латвии и Эстонии, однако в Литовской Республике – не без его стараний – власти пошли по другому пути.
„Я помню, что были такие открытые слушания – дебаты. Я участвовал в этих процессах, как и во времена „Саюдиса“ в Каунасе. Я не имел права голоса, но я имел право высказывать аргументы, и трижды уходил с тех заседаний. Я говорил коллегам, выступавшим против так называемого „нулевого варианта“ гражданства: популяция русскоговорящего населения в Литве гораздо меньше, чем в Латвии и Эстонии. То есть, на самом деле, мы выигрываем, если пойдем по этому пути [нулевого варианта]. Поверьте мне, это было нелегко. Я не хочу сказать, что это такой геройский поступок. Это я просто так думал, так чувствовал. И никто не осуждал“, – вспоминает собеседник.
Важную роль сыграло и то, что первый фактический руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в конце концов тоже выступил за то, чтобы выходцы из других советских республик, живущие в Литве, включая, кстати, и самого Ярмоленко, могли получить литовское гражданство.
„Витаутас Ландсбергис в отличие от того, что о нем пишут, всегда придерживался взвешенной позиции, когда он видел, куда это потом приведет. И он взвешивал все эти возможности“, – указывает Владимир.
Одним из ключевых моментов в политической карьере Владимира Ярмоленко стало участие в переговорной группе по выводу советских войск из Литвы, которые к моменту завершения этого процесса, уже были российскими. Важный момент – остатки чужой армии вывели из Литовской Республики на год раньше, чем из Латвии, Эстонии, Германии и Польши, и это считается большим достижением.
В 2013 году, когда в Литве отмечали 20 лет с момента завершения этого процесса, Витаутас Ландсбергис сказал, что успешный вывод войск во многом стал результатом „особенно дружественных отношений между Литвой и тогдашним президентом России Борисом Ельциным“. Однако, говорит Владимир Ярмоленко, это не означает, что переговоры дались легко.
„Желание было все время оставить часть „невыводимого“ милитарного корпуса в Литве, Латвии, Эстонии – так же, как они оставили это в Молодове. Или, скажем, когда Кравчук [первый глава Украины] сказал: „Все, вся армия уже моя“, – когда он стал президентом. Да, больше 70% офицерского состава советской армии сказало, что они будут служить украинской армии. Вот они и служили – аж до Крыма“, – говорит Ярмоленко, намекая на то, к каким последствиям для стран Балтии могло бы привести сохранение в том или ином виде сохранение присутствия советских-российских войск.
После того как Литовское государство отстояло свою независимость, а граждане путем референдума приняли новую демократическую Конституцию Ярмоленко избирался в Сейм от партии консерваторов.
В 1999 году он перешел на службу в министерство иностранных дел, занимал разные дипломатические посты во многих европейских странах, а с 2008 по 2013 год работал в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Литвы в Румынии – возглавлял дипмиссию.
„В 2008 году в Бухаресте как раз проходил очередной саммит НАТО, которые некоторые называют судьбоносным с точки зрения событий, которые за ним последовали – война в Грузии, аннексия Крыма, начало боевых действий в Украине“, – рассказывает он.
По мнению уже отставного дипломата, отказ стран Запада во главе с США дать четкие гарантии на Бухарестском саммите Украине, Грузии и Молдове по вступлению в НАТО во многом и привел к тем трагическим последствиям на постсоветском пространстве, которые мы сейчас наблюдаем. Путина можно было остановить, сыграв на опережение – стоило продемонстрировать твердость, но этого не было сделано, и это большая ошибка, говорит он.
„Я и тогда так считал, и сейчас так считаю“, – убежден собеседник.
По словам Владимира, военная агрессия Путина против Украины и украинского народа оказала разрушительное воздействие и ударило, в том числе, по русской культуре – это заметно в Литве. Ключевая вина за все происходящее лежит на России, однако, по его мнению, в будущем „это должно пройти“.
Он помнит, как в 90-е в Паланге в барах не было меню на русском, и это было сознательным шагом, однако впоследствии все изменилось.
„Все проходит, говорил Экклезиаст. Такая моя позиция. Проходит. И это пройдет. Пройдет в поколениях. Как в Германии после войны до наших дней. И это с принуждением и старанием. В России и Украине сейчас?.. Увы, пройти должно достаточно много времени после войны в Украине. Но сколько? Три, четыре, пять поколений?..“, – подытожил разговор открытым вопросом политический деятель.