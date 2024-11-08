"Притяжение Литвы". Уроженец Астрахани, ставший одним из отцов-основателей современной Литвы. Владимир Ярмоленко – дипломат, политик, член "Саюдиса"

„Я помню, что были такие открытые слушания – дебаты. Я участвовал в этих процессах, как и во времена „Саюдиса“ в Каунасе. Я не имел права голоса, но я имел право высказывать аргументы, и трижды уходил с тех заседаний. Я говорил коллегам, выступавшим против так называемого „нулевого варианта“ гражданства: популяция русскоговорящего населения в Литве гораздо меньше, чем в Латвии и Эстонии. То есть, на самом деле, мы выигрываем, если пойдем по этому пути [нулевого варианта]. Поверьте мне, это было нелегко. Я не хочу сказать, что это такой геройский поступок. Это я просто так думал, так чувствовал. И никто не осуждал“, – вспоминает собеседник.