"Притяжение Литвы": Русские староверы в 1941–1944 годах. Свидетельство Холокоста, спасение евреев, эсхатология

Считается, что из литовских евреев выжило около 10 тысяч человек. Часть спаслись в Литве, лишь немногие вернулись из концентрационных лагерей, а остальные — это те, кто вернулся из СССР. Были уничтожены люди, а вместе с ними — и уникальная местная еврейская культура и память о том, что она веками была неотъемлемой частью культуры как Литвы, так и Центральной и Восточной Европы в целом. Евреи на литовской земле, некогда бывшей одним из важных центров европейского еврейства, превратились в маргинальное меньшинство. Утратил свое религиозное и культурное значение и Вильнюс как Северный Иерусалим. (Впрочем, город сохранил его символическую ауру. Здесь жива память о некогда большой и многоликой еврейской общине, все бережнее хранится еврейское наследие Литвы.)

В начале нацистской оккупации религиозная жизнь староверов Литвы продолжала концентрироваться в 61 приходе, которые вновь приобрели большую роль. Всего на территории Литвы тогда проживало более 57 тысяч староверов (без учета приходов в Западной Беларуси). Дело в том, что Высший старообрядческий совет в Вильнюсе прекратил свое существование, хотя несколько его членов в были кооптированы в состав Центрального старообрядческого совета (далее — ЦСС) в Каунасе — но он был закрыт советской властью в августе 1940 года. Руководство Старообрядческой поморской церкви во главе с Иваном Прозоровым, а также десятки активных прихожан, были отправлены в Сибирь во время массовых ссылок населения Литвы в июне 1941 года. Другие были репрессированы еще раньше или успели уехать за границу. Польша была захвачена и разделена еще в сентябре 1939 года, Вильнюс тоже на некоторое время потерял свое былое значение важного духовного центра.