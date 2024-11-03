"Притяжение Литвы": Даниэль Дольский - любимец каунасской публики из Вильно, покоривший сердца литовцев

Дольский (настоящая фамилия Бройдес) родился в Вильно в семье еврейского коммерсанта Мойши Бройдеса и его супруги Бейлы-Рейзы 13 апреля 1891 года. Нет точных данных о том, когда он переехал в Санкт-Петербург, где изучал право и философию, а также посещал частную драматическую студию. Известно, что Даниэль обладал уникальным слухом и памятью, кроме русского, знал латынь, иврит, французский, испанский, немецкий и итальянский языки, в последние годы жизни выучил и литовский.
“Притяжение Литвы“ — это серия публикаций о политиках, дипломатах, ученых, поэтах, музыкантах и людях других профессий и занятий, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.
В 1911 году Даниэль дебютировал в Санкт-Петербурге в театре-кабаре Palas как куплетист, а также выступал с пародиями на известных политических и общественных деятелей. Молодой артист ездил с гастролями в Москву, Киев и Одессу. Даниэль был членом Петербургского союза драматургов и композиторов.
Его основной концертной площадкой был роскошный кафешантан и кабаре Villa Rode в Санкт-Петербурге, где собиралась публика, приближенная к царскому двору. Там был большой летний театр и летняя веранда-ресторан со сценой, на которой выступали лучшие певцы и драматические артисты того времени. Это заведение принадлежало другу фаворита царской семьи Григория Распутина Адольфу Родэ.
Любимец публики
Дольского в этот период называли любимцем московской и санкт-петербургской публики. В Villa Rode Дольский часто выступал со знаменитым шансонье начала ХХ века Александром Вертинским.
После Октябрьской революции Дольский уезжает на гастроли в Европу, посещает Константинополь, Софию (Болгария), Ригу. В Риге он какое-то время живет и выступает с оркестром композитора Оскара Строка (перу Оскара принадлежат такие танго, как „Черные глаза“, „Скажите, почему“, „Лунная рапсодия“).
В 1923 году исполнитель перебирается в Берлин, где продолжается его успешная карьера. В Германии он испытывает себя даже в роли театрального режиссера: в театре-кабаре „Karussell“ 7 октября 1925 г. в Штутгарте показали спектакль „Вокруг света“, режиссером которого был Дольскис. В это же время он ездит на гастроли в Сербию, где выступает в Русском театре Белграда. В 1925 году – снова Берлин. В 1926 году – гастроли в Париже, где где публика принимает его в гостинице Majestic. 9 апреля 1926 года в Берлине Дольскис празднует 15-летие своего творчества – на празднике играет главную роль в оперетте „Король веселится“. В 1928 году Даниэль снялся в роли слуги князя Курбского в фильме „Адъютант царя“.
В Берлине Дольскис дает как сольные концерты, так и выступает в разных программах и постановках с другими известными актерами того периода, покинувшими Россию после революции – это Александр Вертинский, Юрий Морфесси, Ксения Десни и др. Это очень насыщенный период жизни и творчества Дольскиса, который должен был много работать, конкурировать с другими шансонье за внимание русскоязычной публики.
В это время Даниэль женится на одной из красивейших актрис театра и кино своего времени, племяннице русского писателя А.П.Чехова, Ольге Чеховой. К сожалению, брак заканчивается разрывом, и Даниэль уезжает из Берлина.
Каунас, популярность и признание
В 1929 году он едет в Каунас. Предполагают, что сюда его пригласил скрипач Даниэль Померанц, который во временной столице Литвы руководил джазовым оркестром и в то время приезжал в Берлин. Померанц получил музыкальное образование в Берлинской консерватории. Его оркестр был самым популярным на сценах межвоенного Каунаса. Чаще всего оркестр играл в кафе „Конрадас“, которое любила местная богема.
Каким был Каунас, когда туда приехал Дольскис? Начнем с того, что город был временной столицей независимой Литвы и переживал свой золотой век. Здесь строили государственные учреждения, банки, частные и многоквартирные дома, поскольку город рос. В Каунасе жил и работал президент, правительство, все министерства, открывались посольства иностранных государств. В городе строили красивые современные здания. Был открыт университет им. Витаутаса Великого.
Активно развивалась и культурная сторона жизни города. Здесь проходило много мероприятий, ставили спектакли, организовывали концерты, работали музеи и театры. В город съезжались специалисты, которым нужно было жилье. Архитекторы занимались проектированием как административных учреждений, так и жилых домов (многоквартирных и частных), промышленных зданий.
В Каунасе сложилась своя культура посещения кафе, кондитерских и ресторанов. В кафе обычно приходили чиновники и государственные служащие. Хорошей репутацией в то время пользовались рестораны „Метрополис“, „Версалис“, „Централ“, „Три великана“ (Trys milžinai), которые представляли собой часть культурного пространства города. В них проводили различные мероприятия, собрания, благотворительные вечера, концерты. Рестораны посещала городская интеллигенция и богема. Популярным кафе среди богемной публики было кафе „Конрада“ на аллее Лайсвес. Здесь собирались деятели искусства: актеры, певцы, журналисты и писатели.
В такой Каунас приехал Дольскис, который до сих пор в Европе выступал в основном перед покинувшими Россию русскими интеллигентами, обосновавшимися в разных странах. В Каунасе Дольскис не захотел оставаться заграничной знаменитостью и петь на иностранных языках, несмотря на то, что местная публика охотно принимала гастролирующих артистов и исполнителей из разных стран. В первое время Дольскис часто выступал с пародиями на Александра Вертинского, нередко его концерты проходили сразу после выступлений самого известного шансонье.
Даниэль очень быстро выучил литовский язык и с помощью поэта Ричардаса Миронаса начал писать тексты песен на этом языке. Он пел в основном мировые шлягеры того времени в вольном переводе на литовский язык. К примеру, широко известная песня „Palangos jūroj“ („В море Паланги утонула моя любовь...) была вариантом популярной польской песни „У самовара“ Фаины Квятковской, но с литовским текстом, в котором не осталось ни Маши, ни самовара, зато рассказывалось о Паланге и любви на морском берегу. Так Дольскис предстал перед каунасской публикой с песнями оригинального содержания на ее родном языке, что не осталось незамеченным и стало настоящим событием того времени.
В Каунасе Даниэль чаще всего выступал в ресторанах „Метрополь“, „Версаль“, в кинотеатрах „Триумф“ и „Сатурн“, в кафе „Конрадас“.
Даниэль пользовался большой популярностью, его песни „Разреши мне“ (Leisk man), „Литовочка“ (Lietuvaitė), „В море Паланги“ (Palangos jūroj) и другие, стали классикой литовской эстрады, некоторые из них до сих пор исполняют и современные исполнители (а иногда и оперные солисты). Большим поклонником творчества Дольскиса был известный литовский исполнитель Витаутас Кярнагис. Именно он был инициатором увековечивания памяти Дольскиса, благодаря усилиям Кярнагиса в Каунасе появился памятник артисту. „Это первый великий артист малой сцены в Литве, – сказал он в 2006 году, – Мы все время выделяли Антанаса Шабаняускаса, а ведь первым эстрадным артистом в Литве был Даниэль Дольскис. Он не только пел, но и читал стихи, памфлеты, разыгрывал юмористические сценки. Это была настоящая эстрада, а Дольскис – первый артист этого жанра в Литве во времена Сметоны“. Кстати, согласно воспоминаниям скульптора Ромуальдаса Квинтаса, сам Кярнагис позировал для скульптуры Дольскиса, „одолжив ей свою руку“.
Даниэль угадывал потребности литовцев нового поколения и в своих монологах и пародиях делал акценты на актуальных для них темах. Для тогдашних чиновников и богемы высшим благом и смыслом жизни было удовольствие, в обществе процветал дух гедонизма, поэтому люди жаждали новых впечатлений и развлечений. Выступления Даниэля покорили их – ведь исполнитель не только наполнил популярные шлягеры литовским содержанием, но и пел о быте Литвы того времени, воспевал красоту литовских женщин, в его песнях часто встречаются их имена: Катрите, Марите, Оните. Дольскис принес и комедийный подтекст. Некоторые его тексты строились на доброй иронии, шутках. Иногда Дольскиса называют родоначальником жанра сценической комедии, „стендапером“, как сейчас называют таких артистов.
В газетах того времени писали о Даниэле: „Каждый вечер зал в „Версале“ полон. […] Это человек с необычайными способностями, он за полгода не только великолепно выучил литовский язык, но и создал самобытный жанр литовского куплета и рассказа, каких у нас до сих пор не было. Что мы могли услышать на так называемых „малых сценах“ до Дольскиса?! Были программы на разных языках, но только не на литовском. А если что-то было на литовском, то лучше об этом и не вспоминать. А те литовские артисты, которые могли бы что-то хорошее принести на „малую сцену“, этого сделать не могут, поскольку отдали свою душу большой сцене“.
Критики писали, что у Даниэля был мягкий и красивый голос, а дикция была просто безупречной. Кроме того, в своем пении он нередко переходил на декламирование, используя жесты и выразительную мимику, что в целом производило неизгладимое впечатление на публику. В свои концерты он нередко включал юмористические монологи, пародии. Они неизменно исполнялись на литовском языке и пользовались огромным успехом („Как мы с Йонасом оперу смотрели“, „Прием американских литовцев в Кумпишкяй“).
На страницах издания „Эхо Литвы“ об артисте писали так: „В некоторых каунасских ресторанах и кинотеатрах гастролирует г. Даниэль Дольскис. До сих пор каунасская публика слышала его выступления на русском языке. Однако неожиданно его репертуар стал литовским. Из всех иностранных артистов, посещавших Каунас, Дольскис первым решился выучить литовский, чтобы не обидеть литовскую аудиторию, которая не владеет русским. Конечно, благодаря этому Дольскис пользуется большой и заслуженной популярностью. Довелось его слышать – и надо отметить – он говорит по-литовски не хуже некоторых драматических актеров, которым иногда не удается по-человечески выговорить слова на литовском. Конечно, чужими перьями себя не украсишь, но пока свои не отросли, не надо чураться чужих. По крайней мере люди из других стран не будут говорить, что в ресторанах и кино литовцев русифицируют. Дольскис – опытный рассказчик юмористических историй, он работал не только на малой сцене, но и в кинематографе, он широко известен и популярен у нас, конечно, это перелетная птица, но за пару месяцев он выучил литовский и выступил с литовским репертуаром – вот бесспорный пример для других приезжающих на гастроли артистов. Кроме того, он откроет глаза нашим артистам, в числе которых есть немало подходящих для такой работы молодых людей“.
За несколько недель до своей неожиданной смерти Дольскис планировал выступить на Литовском радиофоне (радиостанция - Delfi). К сожалению, не удалось узнать, осуществилась ли эта задумка.
Воспаление легких и скоропостижная смерть
Даниэль скончался в Каунасе 3 декабря 1931 года, прожив в независимой Литве всего два года. После выступления в „Версале“ он пошел в „Метрополис“, где выпил холодного пива. Артист заболел воспалением легких и через несколько дней скончался. В газете „Эхо“ 3 декабря 1931 года было напечатано соболезнование жене Дольскиса Марии Георгиевне Дольской в связи со смертью незабвенного мужа.
Дольскис оставил бесценное свидетельство своего искусства – 16 пластинок с 32 произведениями. Первые из них были записаны в 1929 г. в берлинской компании Homocord, а последние в марте 1931 г. в лондонской Columbia Graphophone.
Даниэль был очень талантливым человеком своей эпохи, а его личное творчество достигло расцвета именно в непродолжительный каунасский период. Здесь он сумел найти подход к публике, привлечь ее внимание зарубежными шлягерами с текстами на литовском языке и образами из литовской реальности, создать на своих концертах атмосферу взаимопонимания и уважения. Концерты Дольскиса в Каунасе уже не были обычными гастролями, они стали частью жизни города межвоенных лет, а песни артиста подтолкнули к развитию литовской эстрады.
Если в Европе того времени Дольскису за внимание русской публики приходилось конкурировать с другими актерами, покинувшими Родину после революции, то в провинциальном Каунасе, где тогда не было ни кабаре, ни варьете, ни своих известных артистов, ни талантливых артистов бежавших из России, которые проживали бы здесь постоянно, он открыл для себя непаханое поле и стал событием, яркой звездой местной эстрады.
К сожалению, скоропостижная смерть оборвала лебединую песнь артиста. После смерти Дольскиса в газетах появилось множество статей о нем, печатали соболезнования. Известно, что на похороны пришло большинство каунасских артистов того времени, даже Кипрас Петраускас принес венок на его могилу. Даниэль был похоронен на Старом еврейском кладбище Каунаса, на Радвиленском шоссе. Там и сейчас можно посетить его могилу.
Больше 50 лет имя Дольскиса было забыто, его записи не переиздавались, но в XXI веке появился интерес к творчеству этого артиста, был выпущен компакт-диск с его песнями и монологами. В 2007 году на аллее Лайсвес в Каунасе почитатели его таланта (во многом благодаря усилиям Кярнагиса) поставили Дольскису памятник. Бронзовая фигура певца стоит перед зданием бывшего ресторана „Метрополис“, в котором он выступал. Запечатлен артист таким, каким его помнили: улыбающееся приветливое лицо со взглядом, обращенным к зрителям, а правая рука прижата к сердцу.