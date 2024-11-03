"Притяжение Литвы": Даниэль Дольский - любимец каунасской публики из Вильно, покоривший сердца литовцев

На страницах издания „Эхо Литвы“ об артисте писали так: „В некоторых каунасских ресторанах и кинотеатрах гастролирует г. Даниэль Дольскис. До сих пор каунасская публика слышала его выступления на русском языке. Однако неожиданно его репертуар стал литовским. Из всех иностранных артистов, посещавших Каунас, Дольскис первым решился выучить литовский, чтобы не обидеть литовскую аудиторию, которая не владеет русским. Конечно, благодаря этому Дольскис пользуется большой и заслуженной популярностью. Довелось его слышать – и надо отметить – он говорит по-литовски не хуже некоторых драматических актеров, которым иногда не удается по-человечески выговорить слова на литовском. Конечно, чужими перьями себя не украсишь, но пока свои не отросли, не надо чураться чужих. По крайней мере люди из других стран не будут говорить, что в ресторанах и кино литовцев русифицируют. Дольскис – опытный рассказчик юмористических историй, он работал не только на малой сцене, но и в кинематографе, он широко известен и популярен у нас, конечно, это перелетная птица, но за пару месяцев он выучил литовский и выступил с литовским репертуаром – вот бесспорный пример для других приезжающих на гастроли артистов. Кроме того, он откроет глаза нашим артистам, в числе которых есть немало подходящих для такой работы молодых людей“.