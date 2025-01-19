Пристегните ремни: Выявлены самые неспокойные маршруты для полетов в Европе

Кажется, в 2024 году мы услышали о турбулентности больше, чем когда-либо прежде. Многочисленные сообщения о травмах на турбулентных рейсах попали в заголовки газет, в том числе и рейс Singapore Airlines, на котором, к сожалению, погиб пассажир. Это был первый случай гибели человека во время полета из-за турбулентности с 1997 года.