Пристегните ремни: Выявлены самые неспокойные маршруты для полетов в Европе

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), с 2009 по 2023 год 37 пассажиров и 146 членов экипажа получили серьезные травмы из-за турбулентности, и она остается самой распространенной причиной травм на коммерческих рейсах.
Турбулентность может возникнуть где угодно, но определенные характеристики могут сделать ее более распространенной. Мы уже писали о том, где она чаще всего возникает в мировом масштабе, но где же в Европе находятся самые турбулентные маршруты?
Самые турбулентные маршруты в Европе
Новое исследование, проведенное сайтом Turbli, посвященным отслеживанию турбулентности, показало, на каких маршрутах в Европе наиболее высока вероятность столкновений. Восемь из 10 самых турбулентных маршрутов начинаются или заканчиваются в Швейцарии, а другие проходят над Альпами или в их окрестностях.
Для количественной оценки вероятности турбулентности Turbli использует показатель вихревой диссипации (EDR). Это измерение атмосферной турбулентности, которое не зависит от характеристик самолета. Это стандартная метрика для авиационной турбулентности, используемая Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО).
В целом, самыми турбулентными маршрутами в Европе в 2024 году были следующие:
Ницца - Женева: EDR 16.07
Ницца - Цюрих: EDR 15.49
Милан - Цюрих: EDR 15.41
Милан - Лион: EDR 15.37
Ницца - Базель: EDR 15.33
Женева - Цюрих: EDR 15.05
Ницца - Лион: EDR 14.99
Женева - Венеция: EDR 14.78
Лион - Цюрих: EDR 14.74
Венеция - Цюрих: EDR 14.67
Согласно Turbli, все, что ниже EDR 20, считается „легким“, а от 20 до 40 - умеренным. В среднем за год ни один маршрут в мире не был признан сильным (40-60) или экстремальным (80-100), хотя некоторые отдельные инциденты вполне могли пересечь эти пороги.
Тем не менее, экстремальная турбулентность в Европе - редкость, поэтому даже на этих самых неспокойных маршрутах вряд ли произойдут разрушительные инциденты последних месяцев.
Для сравнения, самые неспокойные маршруты в мире проходили в Южной Америке, пересекая горную цепь Анд. Самым неспокойным маршрутом с коэффициентом EDR 24,68 стал Мендоса - Сантьяго, на втором месте - Кордова - Сантьяго, на третьем - Мендоса - Сальта.
Почему турбулентность чаще встречается вблизи гор?
В целом полеты над горами или вблизи них могут вызывать турбулентность, в основном из-за того, как ветер взаимодействует с рельефом местности.
Когда ветер дует в горной местности, он может подниматься вверх над вершинами, вызывая восходящие потоки. Затем эти восходящие потоки могут удариться о стабильный воздушный барьер на высоте, что заставит их вернуться к земле и создать нисходящую тягу.
Высокие пики также могут создавать так называемые „горные волны“, вызванные нарушением горизонтального воздушного потока. Эти колебания на подветренной стороне высокогорья могут вызвать вертикальные потоки силой до 2 000 футов в минуту, делая небо над головой довольно неровным.
Эти нарушения воздушных потоков могут нарушить траекторию полета самолета, заставляя его подниматься, опускаться или подпрыгивать вверх и вниз при прохождении.
Также на интенсивность турбулентности влияют температура и влажность воздуха. Чем теплее и влажнее воздух, тем сильнее турбулентность, что объясняет, почему маршруты над Андами обычно хуже.
Стоит ли беспокоиться о турбулентности и делают ли ее хуже изменения климата?
Современные самолеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать даже самые сильные турбулентности без повреждений. Однако этого нельзя сказать о пассажирах.
Во всех случаях турбулентности, которые мы наблюдали в 2024 году, пассажиры, которые были надежно пристегнуты в своих креслах, смогли выйти из самолета невредимыми. Именно те пассажиры и члены экипажа, которые не были пристегнуты, получили самые серьезные травмы.
Эксперты сходятся во мнении, что турбулентность усиливается в результате изменения климата. В частности, большие перепады температур и более сильные и непредсказуемые штормы означают, что экстремальные ситуации, связанные с турбулентностью, станут более распространенными. По прогнозам Университета Рединга (Великобритания), к 2050 году турбулентность будет встречаться в два раза чаще.
Авиационная промышленность прилагает все усилия для обеспечения безопасности пассажиров. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила свою платформу Turbulence Aware Platform в 2018 году, и теперь более 25 авиакомпаний предоставляют и потребляют данные с более чем 2 600 самолетов. Данные с платформы используются в приборах кабины пилотов и программном обеспечении для планирования полетов, чтобы лучше предсказывать и избегать турбулентности.
Помимо этих данных, пилоты полагаются на сложные метеорологические радары на борту самолетов, чтобы обнаружить и избежать зон турбулентности. Они также сообщают друг другу в режиме реального времени о возникновении турбулентности на маршруте.
Как бы ни старались авиакомпании и авиационные организации помочь полетам избежать турбулентности, выявить и избежать турбулентного воздуха все равно бывает невероятно сложно. В частности, практически невозможно определить и избежать турбулентности в прозрачном воздухе, который не имеет визуальных признаков своего присутствия.
По данным Национального бюро по безопасности на транспорте (NTSB), в 28% инцидентов, связанных с турбулентностью, экипаж самолета не получал предупреждения о том, что его ожидают неприятности.
Поэтому пассажирам, опасающимся турбулентности, рекомендуется всегда надежно пристегиваться ремнями безопасности, находясь в самолете.