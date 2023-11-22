Пришел первый серьезный мороз: зима сковала Вильнюс

Фотографы Delfi зафиксировали зимние картины в столице - это и замерзшие лужи и покрытые сосульками фонтаны.
В четверг синоптики прогнозируют настоящее светопреставление: но многих районах прогнозируют осадки - снег, мокрый снег, дождь. Ночью местами прогнозируют метель. Ночью будет 2–7 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем будет 3–8 градусов тепла.
В пятницу также прогнозируют осадки. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.
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