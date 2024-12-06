Природные странности и аномалии 2024 года, зафиксированные в Литве

Макавичюс рассказал, что во время одной прогулки нашел вмерзшую в лед лису: „Мы проходили по таким местам, куда люди нечасто заходят, это было недалеко от Мажейкяй, и тут увидели необычную картину“. „Казалось, что лиса вмерзла живая, даже уши у нее стояли торчком. У мертвых животных уши обычно прижаты к голове. Трудно сказать, что произошло, может, лиса была ранена и, убегая, попала в воду, а там умерла. Но в это трудно поверить, настолько живой она кажется“, – сказал он и прибавил, что вода замерзла после того, как лиса туда попала, животное как будто „застряло“ во льду.