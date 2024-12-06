Природные странности и аномалии 2024 года, зафиксированные в Литве

1. Поймана розовая змея
Джюгас Каваляускас ловил рыбу в Йонишкском районе, а поймал розовую змею. Герпетолог Герардас Пашкявичюс, увидев эту фотографии и видео, с трудом поверил в то, что видит. „Когда я увидел фото и видео, сам опешил“, – сказал Пашкявичюс. Выяснилось, что это уж обыкновенный, а его необычная окраска вызвана генетической мутацией. Это уж-альбинос.
„Появление такого альбиноса в природе и факт его выживания - это настоящий вызов, ведь такой окрас не маскирует рептилию. Видно, что это молодой уж, возможно, он не достигнет почтенного возраста, но сам факт увидеть в природе змею-альбиноса, это что-то невероятное“, – сказал натуралист.
2. Запечатлен огромный угорь
Читатель портала Донатас сделал фото огромного угря в озере Таурагнас.
„В озере Таурагнас угри водятся с давних пор и не являются редкостью. Однако редко встречаются угри весом больше килограмма“, – сказал член сообщества гидробиологов Кястутис Скрупскялис.
3. Обнаружена вмерзшая в лед лиса
Натуралист Дейвидас Макавичюс в Мажяйкяйском районе зафиксировал необычную картину. По его словам, объяснить произошедшее очень сложно.
Макавичюс рассказал, что во время одной прогулки нашел вмерзшую в лед лису: „Мы проходили по таким местам, куда люди нечасто заходят, это было недалеко от Мажейкяй, и тут увидели необычную картину“. „Казалось, что лиса вмерзла живая, даже уши у нее стояли торчком. У мертвых животных уши обычно прижаты к голове. Трудно сказать, что произошло, может, лиса была ранена и, убегая, попала в воду, а там умерла. Но в это трудно поверить, настолько живой она кажется“, – сказал он и прибавил, что вода замерзла после того, как лиса туда попала, животное как будто „застряло“ во льду.
4. Удалось снять на видео уссурийскую собаку, которая слишком рано проснулась
Одно из самых смешных видео этого года – уссурийская собака, которая слишком рано проснулась. Видео сделал читатель портала Алюс.
Мужчина разговаривал с животным, подходил к нему поближе, но собака не могла понять, где она и смотрела в одну точку.
Охотник Дейвидас Стапокус сказал, что не вовремя проснувшиеся собаки с трудом ориентируются в пространстве.
5. В кадр попала белая лань
В Паневежском районе фотограф сделал фото белой лани.
6. „Пингвин“ на литовском взморье
Жители Паланги зафиксировали редкую в Литве птицу, которую часто называют „пингвином“. Эта птица на самом деле внешне напоминает пингвина, но не является его родственницей. Речь идет о тонкоклювой кайре.
7. Появился первый карстовый провал
В марте муниципалитет Пакруойского района сообщил, что в старостве Гуостагалиса появилась карстовая воронка. Это первый такой провал в районе. Открытый провал диаметром около 15 метров и глубиной более 6 метров находится на территории обрабатываемых фермерами земель.
До сих пор больше всего карстовых воронок было в северной части Литвы, например, в окрестностях Биржай. В Пакруойском районе это явление зафиксировано впервые.
8. Паутина в полях
В Мариямпольском районе Аушра Жилинскене 14 февраля зафиксировала необычную картину. Сухая трава была сплошь затянута паутиной, а на паутине копошилось множество пауков разных размеров. Увидеть такое зимой доводится не каждому, но у натуралистов есть объяснение.
„Паутина была на большой площади. Картина нереальная. Я не могла понять, откуда это. Я внимательно осмотрелась и увидела... На каждой паутине было множество пауков разных размеров. Настоящая бабья весна“, – сказала Жилинскене.
Биолог Альгирдас Вилкас признал, что это явление его удивило. „Интересное фото, я бы назвал это явление странным. Наверное, причина тому - переменчивая погода, было холодно, а потом вдруг стал таять снег, потеплело“, - сказал он.
9. Найден необычный боровик
Раса нашла в казлу-рудском лесу необычный боровик с четырьмя ножками.
10. Из посылки выполз питон
В этом году многих удивила история о выползшем из посылки питоне.
„Наверное, можно смело сказать, что удивить нас нелегко, однако на этот раз были удивлены и видавшие виды коллеги“, – сказали представители компании, занимающейся перевозками.
„В каунасский терминал в посылке прибыли королевский питон и пятнистый эублефар. Как вы думаете, понравилось им путешествие в коробке?“, – писали представители компании Smartpost Lietuva.
Представители компании заметили, что пересылать животных в посылках запрещено.
11. Замечено странное животное
Натуралисты не рекомендуют брать в руки эту личинку широкого плавунца.
„Личинки встречаются на берегах водоемов. Личинка достигает 5–6 см в длину“, – писал фотограф и ученый Клайпедского университета Томас Ругинис.
Личинки нападают на других водяных насекомых, личинок земноводных, мелких рыб и мальков. У личинок жвалы пронизаны тонкими канальцами, по которым в тело жертвы течет пищеварительный сок, а обратно — переваренная пища.
12. Уж в магазине
Обычно змеи в Литве живут в лесах и полях, однако, оказывается, увидеть их можно и в магазине. Одна покупательница магазина Iki не только увидела ужа в магазине, но и сфотографировала его. Уж ползал по арбузам.
13. Трехлетнюю девочку укусила гадюка
В вильнюсском детском саду-яслях Užupiukas девочку укусила гадюка. Следы укуса на ноге ребенка заметила мама.
История произошла практически в центре Вильнюса, на территории детского сада. Гадюка укусила ребенка во время прогулки. „Детский сад находится рядом с лесом, вероятно, это была гадюка. Все симптомы – боль, опухоль – показывают, что это укус ядовитой змеи“, – сказала журналистам заведующая отдела скорой помощи детской больницы Виолета Раджюнене.
Герпетолог Герардас Пашкявичюс рассказал, как змея могла попасть в город. 2 Пашкявичюс сказал, что гадюки держатся подальше от людей, их можно встретить очень редко, поэтому в город она попала не сама. Он так прокомментировал ситуацию:
„Единственное логическое объяснение того, как змея могла оказаться в таком месте Вильнюса, следующее: скорее всего, перед осенью жители частных домов купили дрова на зиму. С пнями, бревнами, древесиной (и за границей были такие случаи) люди привозят и змей.
Конечно, гадюке во дворе нечего делать, она выползла со двора, начала искать подходящее место. Ну и в данном случае, случайно попала на территорию детского сада. Ребенок, не заметив, наступил на нее, она укусила.
Иными словами, сделала то, что готово сделать любое животное, которое защищается“.
14. Необычные сосны
Государственное лесничество поделилось информацией о воротничковых соснах. Они встречаются в Дубравском лесу, в лесах Тракай и Пренай, в лесах Аукштайтийского национального парка.
Узнать такие сосны в лесу можно сразу по характерному признаку — на стволе дерева, в тех местах, где были мутовки сучьев, пластинки коры отслаиваются и топорщатся вверх, образуя своеобразные „воротнички“.
15. Обнаружен черный гриф
В этом году в Литве был обнаружен черный гриф. Это одна из крупнейших летающих птиц в мире. Птица весит 7–14 кг, размах крыльев грифа составляет 250–310 см.
Правда, обнаружена мертвая птица. Предполагают, что она столкнулась с проводами и погибла. Это первый черный, гриф замеченный в Литве.