Природа смилостивилась над участниками Праздника грибов – команды вернулись из леса не с пустыми руками

В этом году чемпионат проводили в деревне Мардасавас (Варенский район). На чемпионат съехалось 18 команд со всей Литвы. На этот раз им разрешили собирать все съедобные грибы.
Неделю назад мэр Варенского района Альгис Кашета, комментируя будущий чемпионат, сказал, что надеется на чудо. И чудо свершилось.На этой неделе на юге Литвы со вторника пару раз прошли дожди.
Пока команды собирали грибы, участники праздника посетили деревню в сопровождении экскурсовода и участвовали в мастер-классах, ели грибной суп.
Победителем чемпионата была команда из Варены Prisirpusios šermukšnės, которая набрала 4,225 кг грибов. Команда получила приз - кубок из черной керамики. На втором месте - команда Варенского дома опеки, набравшая 3,29 кг, на третьем – команда Мардасаваса Perkūnas (2,365 кг).
Награду вручили и самой возрастной участнице чемпионата 80-летней Стасе Чесокене и самому молодому грибнику – 6-летнему Домасу Дашкявичюсу. Самый большой боровик - 200 г - нашел Жигимантас Гасинскас.