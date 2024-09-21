Природа продолжает шалить – яблоня зацвела в третий раз

По ее словам, по мере потепления климата, может быть не так быстро, но холодный сезон может сократиться и теплая погода будет преобладать, поэтому фруктовые деревья, если за ними правильно ухаживают, могут однажды дать второй урожай, как и в других странах. „Естественно, это может произойти не так быстро, но создав надлежащие условия, это возможно“, - добавляет она и уверяет, что то, что мы видим сейчас, - это последние цветы, которые не успеют перерасти в зрелые фрукты. На вопрос, не вредит ли такое повторное цветение фруктовым деревьям, Н. Велавичене отвечает, что оно отнимает силы: „Если осенью оно цветет обильно, то действительно израсходует много сил, то ранней весной это плодовое дерево должно быть дополнительно удобрено. Но обычно растения осенью не цветут обильно. Когда наступает прохладная погода, они готовятся к отдыху“.