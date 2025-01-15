2025.01.15 07:28

Природа не перестает удивлять: после ледяного дождя – 8 градусов тепла

 
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Plikledis
Plikledis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Циклон понемногу уходит из Литвы и ему на смену идет зона высокого атмосферного давления.

Несмотря на облачность, в среду днем без особых осадков. На юго-востоке страны сформировавшийся лед понемногу будет таять, поэтому условия на дорогах будут более благоприятными. Сильного ветра днем уже не будет. Воздух прогреется до 0–5 градусов тепла.

В ночь на четверг местами ожидаются небольшие осадки, в основном это будет небольшой дождь. Ночью и утром местами на севере Литвы еще возможен ледяной снег и гололед. Будет дуть юго-западный, западный ветер скоростью 7–12 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В четверг днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки. В основном будет идти дождь. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В конце недели осадков будет еще меньше, потеплеет. По ночам будет выше 0, а днем местами воздух прогреется до 8 градусов тепла.

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