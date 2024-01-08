Принято решение немедленно укрепить конструкции сгоревшего многоквартирного дома

 
DELFI; ELTA
Аугусте Либерите
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House severely damaged by a fire in Viršuliškės
House severely damaged by a fire in Viršuliškės
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
8 января на заседании муниципальной комиссии было принято решение немедленно принять действия по укреплению конструкций сгоревшего многоквартирного дома в столичном микрорайоне Виршулишкес.

"Комиссия, которая занимается расследованием аварии, приняла решение немедленно принять меры по укреплению конструкций многоквартирного дома, чтобы пресечь возможное его дальнейшее разрушение.

Внутри здания между этажами разместят опорные перекрытия, их используют около 200. Также планируется укрепить дом снаружи, чтобы в случае обрушения конструкции падали внутрь, а не наружу, чтобы обезопасить окружение", – информировал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Чтобы уменьшить распространение вредных веществ в воздухе, закроют пустующие пространства в здании.

"Комиссия продолжает обсуждение причин аварии, выясняет, не была ли она последствие самовольного строительства", – отметил он.

Напомним, что на прошлой неделе, 2 января, в столичном микрорайоне Виршулишкес произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме. Во время пожара погибли два человека (мужчина и 7-летний мальчик), еще четыре человека попали в больницу.

Причины взрыва и пожара до сих пор неизвестны.

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