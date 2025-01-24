Принять душ – никаких шансов: жители полгода оставались без нормальных поставок воды

20 января Эдгарас обратился в редакцию Delfi и другие СМИ и рассказал, что с лета жители Виюкай и Гирайте (Каунасский район) сталкивается с недостаточным давлением в системе подачи воды, а в некоторых случаях вода вообще не доходит до дома.

„Особенно сложная ситуация в те часы, когда все люди возвращаются после работы, кроме того, тяжело в воскресенье: тогда в душ не сходишь, даже котел не реагирует на давление“, – рассказал мужчина.

Он считает, что причина – большая нагрузка на инфраструктуру.

„Поскольку вокруг строят много домов и им разрешают подключиться к системе Kauno vandenys <...>, а инфраструктуры не хватает“, – сказал собеседник.