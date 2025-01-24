2025.01.24 12:49

Принять душ – никаких шансов: жители полгода оставались без нормальных поставок воды

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Vanduo
Vanduo
ФОТО: fongbeerredhot | Shutterstock

Жители Виюкай и Гирайте (Каунасский район) уже почти полгода живут без нормальных поставок питьевой воды. Об этом в редакцию Delfi сообщил житель Каунасского района Эдгарас, который возмущался, что компания Kauno vandenys ничего не делает. Когда ситуацией стали интересоваться СМИ, Kauno vandenys указала, что проблема уже решена.

20 января Эдгарас обратился в редакцию Delfi и другие СМИ и рассказал, что с лета жители Виюкай и Гирайте (Каунасский район) сталкивается с недостаточным давлением в системе подачи воды, а в некоторых случаях вода вообще не доходит до дома.

„Особенно сложная ситуация в те часы, когда все люди возвращаются после работы, кроме того, тяжело в воскресенье: тогда в душ не сходишь, даже котел не реагирует на давление“, – рассказал мужчина.

Он считает, что причина – большая нагрузка на инфраструктуру.

„Поскольку вокруг строят много домов и им разрешают подключиться к системе Kauno vandenys <...>, а инфраструктуры не хватает“, – сказал собеседник.

Он заметил, что жители обращались в Kauno vandenys, но компания ничего не предприняла.

„Нам обещали, что ситуация изменится, но ничего не произошло. А это очень осложняет жизнь людей. Бытовые потребности, такие как гигиена, приготовление еды и стирка, становятся значительным вызовом“, – писал Эдвардас.

По данным Kauno vandenys, в Гирайте есть 794 объекта, пользующихся ее услугами, а в Виюкай – 1005.

Пресс-секретарь компании Лигита Чепоните заверила журналиста, что проблемы уже решены.

„Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим клиентов за терпение“, – сказала она Delfi 23 января.

Эдгарас сказал Delfi, что ситуация улучшалась, но надо подождать воскресенья, чтобы развеять все сомнения.

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