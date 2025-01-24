Принять душ – никаких шансов: жители полгода оставались без нормальных поставок воды

20 января Эдгарас обратился в редакцию Delfi и другие СМИ и рассказал, что с лета жители Виюкай и Гирайте (Каунасский район) сталкивается с недостаточным давлением в системе подачи воды, а в некоторых случаях вода вообще не доходит до дома.
„Особенно сложная ситуация в те часы, когда все люди возвращаются после работы, кроме того, тяжело в воскресенье: тогда в душ не сходишь, даже котел не реагирует на давление“, – рассказал мужчина.
Он считает, что причина – большая нагрузка на инфраструктуру.
„Поскольку вокруг строят много домов и им разрешают подключиться к системе Kauno vandenys <...>, а инфраструктуры не хватает“, – сказал собеседник.
Он заметил, что жители обращались в Kauno vandenys, но компания ничего не предприняла.
„Нам обещали, что ситуация изменится, но ничего не произошло. А это очень осложняет жизнь людей. Бытовые потребности, такие как гигиена, приготовление еды и стирка, становятся значительным вызовом“, – писал Эдвардас.
По данным Kauno vandenys, в Гирайте есть 794 объекта, пользующихся ее услугами, а в Виюкай – 1005.
Пресс-секретарь компании Лигита Чепоните заверила журналиста, что проблемы уже решены.
„Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим клиентов за терпение“, – сказала она Delfi 23 января.
Эдгарас сказал Delfi, что ситуация улучшалась, но надо подождать воскресенья, чтобы развеять все сомнения.