2024.06.02 10:29

Примите участие в международном фотоконкурсе: запечатлите инициативы по изменению климата

 
победителей пригласят на мероприятие Европейского климатического пакта в Брюсселе
ru.DELFI.lt
Karščio bangos Indijoje
Karščio bangos Indijoje
ФОТО: Shutterstock
Европейский климатический пакт запустил свой первый фотоконкурс «Запечатлите инициативы по изменению климата!», сообщает Министерство окружающей среды. Крайний срок подачи фотографий - пятница 28 июня 2024 года в 12.00.

Этот конкурс - возможность запечатлеть действия, связанные с изменением климата, чтобы распространить информацию о последствиях этого процесса.

Организаторы конкурса призывают вас фиксировать события, инициативы, образование и проекты, связанные с климатом и его изменением, в вашем доме, сообществе или городе. На вашей фотографии должны быть изображены моменты действий, которые вы совершили сами, или действия, связанные с климатом, которые вы увидели рядом с собой.

По итогам конкурса будут отобраны 10 победителей, которые будут приглашены на мероприятие Европейского климатического пакта в Брюсселе в 2025 году. Расходы на проезд и проживание будут оплачены. Победители получат цифровой сертификат, а их фотографии, посвященные климатическим акциям, будут представлены на выставке на мероприятии. Четыре главных победителя также получат рекламную компанию для инициативы по изменению климата, которую они запечатлели.

Дополнительную информацию о том, как принять участие в конкурсе, можно найти здесь.

Европейский климатический пакт - это инициатива Европейской комиссии по борьбе с изменением климата и выполнению обязательств, изложенных в Парижском соглашении. Это движение людей, объединенных общей добровольной целью, каждый из которых предпринимает действия в своей стране, чтобы построить более устойчивую Европу. Она является частью «Зеленого курса» Европы и способствует достижению цели стать первым континентом с нейтральным климатом к 2050 году.

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