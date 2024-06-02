Примите участие в международном фотоконкурсе: запечатлите инициативы по изменению климата

Этот конкурс - возможность запечатлеть действия, связанные с изменением климата, чтобы распространить информацию о последствиях этого процесса.
Организаторы конкурса призывают вас фиксировать события, инициативы, образование и проекты, связанные с климатом и его изменением, в вашем доме, сообществе или городе. На вашей фотографии должны быть изображены моменты действий, которые вы совершили сами, или действия, связанные с климатом, которые вы увидели рядом с собой.
По итогам конкурса будут отобраны 10 победителей, которые будут приглашены на мероприятие Европейского климатического пакта в Брюсселе в 2025 году. Расходы на проезд и проживание будут оплачены. Победители получат цифровой сертификат, а их фотографии, посвященные климатическим акциям, будут представлены на выставке на мероприятии. Четыре главных победителя также получат рекламную компанию для инициативы по изменению климата, которую они запечатлели.
Дополнительную информацию о том, как принять участие в конкурсе, можно найти здесь.
Европейский климатический пакт - это инициатива Европейской комиссии по борьбе с изменением климата и выполнению обязательств, изложенных в Парижском соглашении. Это движение людей, объединенных общей добровольной целью, каждый из которых предпринимает действия в своей стране, чтобы построить более устойчивую Европу. Она является частью «Зеленого курса» Европы и способствует достижению цели стать первым континентом с нейтральным климатом к 2050 году.