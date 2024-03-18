Пригласившие в Литву исполнителя Пупо организаторы: в Москву он ездил ради мира

Организатор концерта - компания Legacy Inn. Ее представители заявили, что исполнителей из страны-агрессора они не приглашают.

"Мы как организаторы знаем, что в 2023 году исполнитель отказался ехать в Россию. Так он продемонстрировал свою позицию.

Он не является гражданином России. У него европейское (итальянское) гражданство, поэтому он может ездить по всей Европе. В 2023 г. он выступал в Каунасе и Клайпеде. В официальном списке его концертов нет данных, что в 2024 г. он планирует выступать в России.

Когда мы поинтересовались, почему он ездил в Москву, исполнитель ответил, что о политике не говорит. Его весть миру проста – он хочет нести "голубя мира". Итальянец заверил, что в Москву ездил ради мира", – отметила в интервью Delfi компания Legacy Inn.