Приезжающих в Палангу ждет сюрприз: муниципалитет объяснил свое решение

В Паланге, на ул. Витауто, около ул. Й.Басанавичуса, рядом с курзалом, концертным залом – появились желтые зигзаги, запрещающие стоянку и остановку. Еще в прошлом году здесь парковали автомобили.

„И правильно сделали. Улица узкая, с одной стороны машины стоят, с другой велосипеды, проехать было сложно“, – сказала Мигле.

„Я не знаю, надо ли было это делать, итак ближе парковки не было, сейчас и этой лишили“, – недоволен Таутвидас.