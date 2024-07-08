Приезжающих в Палангу ждет сюрприз: муниципалитет объяснил свое решение

В Паланге, на ул. Витауто, около ул. Й.Басанавичуса, рядом с курзалом, концертным залом – появились желтые зигзаги, запрещающие стоянку и остановку. Еще в прошлом году здесь парковали автомобили.
„И правильно сделали. Улица узкая, с одной стороны машины стоят, с другой велосипеды, проехать было сложно“, – сказала Мигле.
„Я не знаю, надо ли было это делать, итак ближе парковки не было, сейчас и этой лишили“, – недоволен Таутвидас.
„Была бы моя воля – я бы здесь вообще движение запретила. Пусть ходят пешком или ездят на велосипедах. Когда сделали широкую велодорожку, сузили проезжую часть для машин. Сейчас, когда нет парковки, можно ехать смелее. Курорт, можно и без машин, воздух был бы чище“, – сказала Каролина из Вильнюса.
А Юозас из Кедайняй возмущен: „Не на моих ногах столько ходить пешком. А пожилых людей здесь много. Оставили машину у муниципалитета, столько прошли. Не знаю, кому мешали машины“.
Пресс-секретарь муниципалитета Тамара Зайцева сказала Delfi: „Решение было принято из соображений безопасности – это место с очень оживленным движением, тысячи пешеходов, много велосипедистов и горожан на других безмоторных транспортных средствах. Плюс автомобили. Чтобы уменьшить аварийность до минимума, было решено запретить парковку машин“.
По словам Зайцевой, трагических происшествий на этом участке не было, решение было принято профилактически.
„Представьте, если в курзал или в концертный зал идут 2000 человек, другие идут по ул. Й.Басанавичюса, плюс велосипедисты и автомобилисты – какие тогда потоки получаются. Это место было бомбой замедленного действия“, – сказала Зайцева.
На этом месте упразднили 26 парковочных мест. Оставили 4 места для инвалидов.
„Предлагаем оставлять машины рядом на ул. Ражес, 5A. Бесплатная парковка есть на ул. Тайкос, 2, там больше 120 мест“, – сказала Зайцева.