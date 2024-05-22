Прием документов в высшие учебные заведения Литвы начинается 1 июня - что важно знать

Для поступления на финансируемые и нефинансируемые государством места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях необходимо выполнить следующие требования:

В целях повышения качества высшего образования и готовности студентов к обучению Сейм в 2021 году принял поправки к Закону о науке и высшем образовании, согласно которым с 2024 года все абитуриенты высших учебных заведений должны соответствовать единым минимальным вступительным требованиям.

Ожидается, что на места с государственным финансированием будет принято столько же первокурсников, сколько и в прошлом году - 12,7 тысячи. Что важно знать абитуриентам?

Эти минимальные требования будут применяться к выпускникам школ, заканчивающим обучение в этом и последующих годах. К выпускникам прошлых лет будут применяться требования, действовавшие в год их выпуска.

Вторая конкурсная очередь будет получать не менее 10 % от общего объема государственного финансирования. Это позволит принять во вторую конкурсную очередь почти 1 300 студентов из социально уязвимых слоев населения, которые будут учиться бесплатно.

К претендентам этой очереди предъявляются те же требования к академической подготовке, что и ко всем претендентам.

В этом году вводится дополнительная конкурсная очередь для претендентов на места в государственных вузах из семей с очень низким уровнем дохода, сирот в возрасте не старше 25 лет, приемных детей, лиц с коэффициентом вовлеченности 45 % или ниже, тяжелой или умеренной степенью инвалидности, выпускников краткосрочных курсов и лиц, имеющих не менее чем 2-летний опыт практической деятельности. Практической деятельностью также считается волонтерство по контракту и военная служба.

В соответствии с растущим спросом на определенных специалистов, в этом году увеличено количество финансируемых государством учебных мест в области педагогики, информатики, сестринского дела и акушерства, а также на программах подготовки должностных лиц. Это делается для того, чтобы как можно больше молодых людей, отвечающих вступительным требованиям, смогли поступить на эти приоритетные специальности.

Как и все абитуриенты, претенденты на участие во второй конкурсной очереди смогут подать заявление с 1 июня, зарегистрировавшись в информационной системе общего приема LAMA BPO . При заполнении анкеты необходимо будет указать, что вы подходите под вторую конкурсную очередь, то есть соответствуете хотя бы одному из критериев этой очереди. Система соберет большую часть информации из реестров, поэтому дополнительные документы потребуются только в исключительных случаях.

Студенты, обучающиеся по приоритетным специальностям педагогического профессионального образования и на последнем курсе бакалавриата, смогут получать целевое пособие в размере 605 евро (11 базовых социальных выплат). Эти пособия будут доступны тем, кто заключил контракт с муниципалитетом или школой и обязуется проработать там не менее 3 лет в течение последующих 5 лет после окончания вуза, по меньшей мере, 0,7 ставки.

В зависимости от финансовых возможностей государства, студенты, обучающиеся на финансируемых государством курсах бакалавриата по специальности «Образование и смежные педагогические дисциплины» по этим специальностям, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 357,5 евро (6,5 - базовых социальных выплат).

Уже третий год подряд студенты, выбирающие наиболее востребованные педагогические специальности - математику, литовский язык и литературу, французский, немецкий, физику, химию, биологию, историю, географию, информационные технологии, начальное образование и специальное образование, - смогут воспользоваться приоритетной поддержкой.

4. Упрощенная модель студенческого кредита

Чтобы помочь студентам начать самостоятельную жизнь в более стабильных финансовых условиях, с этого года студенты, оформившие государственные студенческие займы, получат еще больше льгот по их погашению.

Период погашения студенческих кредитов был увеличен с 1 до 2 лет после окончания обучения. Период погашения составляет до 15 лет, но можно начать погашение или полностью погасить кредит досрочно, еще во время учебы.

Студенты, получающие социальную помощь и уже имевшие пять отсрочек по выплате кредита из-за недостаточного дохода, освобождаются от выплаты кредита.