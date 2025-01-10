"Приднестровье может погрузиться во мрак, в холод, что неминуемо означает гуманитарную катастрофу". Журналист Владимир Тхорик о газовом кризисе в анклаве

„Режим чрезвычайной ситуации был введен на двух берегах Молдовы, правобережной Молдовы, которую контролирует Кишинев, и в левобережной Молдове, так называемым Приднестровьем. В принципе, зависимость Молдовы от российского газа есть все 30 лет. То есть после распада Советского Союза, она была определяющей, наверное, для молдавской экономики, как и для правого берега, так и для левого берега. Сейчас Россия прекратила поставку газа на правый берег. Правобережная Молдова отказалась от российского газа после полномасштабного вторжения в 2022 году, от прямых закупок российского газа.
Что же произошло с 1 января? Произошло то, что газ, поступаемый в левобережную Молдову, то есть в Приднестровье, через Украину, поступать перестал. Но у России, соответственно, у оккупационной администрации Приднестровья есть до сих пор альтернативный маршрут поставки газа в Приднестровье, через трансбалканский коридор. Хочется, конечно, пояснить контекст, что власти правообережной Молдовы, то есть конституционных властей Молдовы, предлагали Приднестровской администрации содействие, но ответ был таков: власти Приднестровья сообщили, что поставки газа из Европы, который предлагает Кишнев в Приднестровье, негативно скажутся, цитата, на уровне жизни граждан и условиях работы предприятий Приднестровья.
И сейчас мы видим, что Приднестровья остаётся неделю без газа. Сейчас электричество не производится из газа, оно производится из угля, запаса которого хватит на пару недель. И сейчас в Приднестровье наблюдается периодический блек-аут, отключение электричества примерно по 8 часов в сутки.Это в условиях еще не очень больших морозов, у нас сейчас, плюс 15 градусов. Отключено полностью централизованное отопление потребителям. Основные предприятия Приднестровья остановлены, и мы с таким беспокойством ожидаем, что в Приднестровье начнутся полностью отключения электричества, то есть на 24 часа Приднестровье погрузится во мрак, в холод, что неминуемо означает гуманитарную катастрофу“, — комментирует Владимир Тхорик.
При этом важно обратить внимание, кто являлся основным выгодополучателем гзового транзита в Приднестровье. По сути, поясняет Владимир Тхорик, бенефициарами являются главы криминальнйо корпорации „Шериф“, которая управляет Приднестровьем.
„Шериф“ — это корпорация, которая управляется двумя приднестровскими олигархами Виктором Гушаном и Ильей Казмалы. Это такая бандитская корпорация, управляемая чекистами из Москвы. Считается, что Приднестровье в принципе существует для того, чтобы обогащалась верхушка из этой корпорации „Шериф“, которая коррумпирует на протяжении десятилетий правоохранительные органы Молдовы, России, Украины, Евросоюза. В холдинг „Шериф“ на территории Приднестровья входят самые крупнейшие предприятия региона. Так вот эти предприятия региона получают ежегодно преференции на 100 и более миллионов долларов. То есть власти Приднестровья получают российский газ бесплатно. Часть газа продают по смехотворным ценам населению, часть газа продают приднестровским предприятиям для производства местной продукции, которая экспортируется, кстати, на рынки Евросоюза. И большинство из этих предприятий, которые находятся в Приднестровье, крупнейших предприятий, входят в холдинг „Шериф“. Возможно, я предполагаю, что как раз власти Приднестровья, утверждая, что новые цены на газ негативно скажутся на предприятиях Приднестровья и уровне жизни граждан, имеют в виду как раз Гушана и вот этих гангстеров.
Получается, что защита соотечественников по-российски, которой достаточно часто бравируют Кремль и российская пропаганда, означает отключение газа, света, обогрева граждан, которых Россия считает своими. Гражданам Приднестровья, чтобы согреться, предлагают занавешивать окна одеялами и согреваться в ветрезвителях, которые еще до сих пор не закрыли на территории Приднестровья. Вот такие примерно меры предлагают оккупационная российская администрация в Приднестровье своим соотечественникам, которые, как заложники, остались на территории Приднестровья и сейчас мерзнут.“