"Приднестровье может погрузиться во мрак, в холод, что неминуемо означает гуманитарную катастрофу". Журналист Владимир Тхорик о газовом кризисе в анклаве

„Шериф“ — это корпорация, которая управляется двумя приднестровскими олигархами Виктором Гушаном и Ильей Казмалы. Это такая бандитская корпорация, управляемая чекистами из Москвы. Считается, что Приднестровье в принципе существует для того, чтобы обогащалась верхушка из этой корпорации „Шериф“, которая коррумпирует на протяжении десятилетий правоохранительные органы Молдовы, России, Украины, Евросоюза. В холдинг „Шериф“ на территории Приднестровья входят самые крупнейшие предприятия региона. Так вот эти предприятия региона получают ежегодно преференции на 100 и более миллионов долларов. То есть власти Приднестровья получают российский газ бесплатно. Часть газа продают по смехотворным ценам населению, часть газа продают приднестровским предприятиям для производства местной продукции, которая экспортируется, кстати, на рынки Евросоюза. И большинство из этих предприятий, которые находятся в Приднестровье, крупнейших предприятий, входят в холдинг „Шериф“. Возможно, я предполагаю, что как раз власти Приднестровья, утверждая, что новые цены на газ негативно скажутся на предприятиях Приднестровья и уровне жизни граждан, имеют в виду как раз Гушана и вот этих гангстеров.