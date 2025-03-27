Причины несчастья на полигоне: какие версии выдвигают

О том, что во время учений бывают несчастные случаи, в интервью на радио Žinių radijаs говорил бывший командарм Арвидас Поцюс. Он рассказал, что был случай, когда во время учений в Пабраде утонул военный. По словам Поцюса, погибших было больше.
„В армии правила и уставы записываются кровью. Я думаю, что после каждого случая, после каждой служебной проверки делают выводы и вводят ограничения“, – заметил политик.
Конкретное несчастье он не хотел обсуждать.
„Версий может быть очень много <...>, расследование покажет.
Очень важной, наверное, была последняя связь с командным пунктом. Каждая единица боевой техники поддерживает связь с командованием, тут, я думаю, командование должно представить имеющиеся данные о последнем контакте с этим экипажем“, – сказал Поцюс.
„Другой момент, конечно, – действие GPS <...>. Быть может, не работает GPS, или не учли данные GPS, и, быть может, было какое-то отклонение от курса, и случилось то, что случилось“, – сказал Поцюс.
Пропавшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 весит больше 60 тонн . Неясно, не перевернулась ли она. От этого будет зависеть, насколько легко ее будет вытащить.
„Есть там дно или только ил? Если ил, то все сложнее. Если вода, другое дело. Водолазам работать в иле очень сложно. В воде проще.
Это сложная операция, будем надеяться, что она будет успешной, что будет оказана необходимая помощь“, – сказал собеседник.
Полковник запаса Гинтарас Ажубалис сказал, что несчастье могло быть обусловлено человеческим фактором, но точные данные будут после расследования.
„Если говорить открыто, я не анализирую. Просто жду вестей из официальных источников, скорее всего, здесь надо ждать расследования. Тогда все более-менее станет ясно“, – сказал Ажубалис.
„Очевидно, что произошла трагедия, несчастье во время учений, видимо, из-за неблагоприятных обстоятельств. Не секрет, наверное, что военные, которые попали в несчастье, не знакомы с местностью, они воевали в других регионах, у них был другой опыт. И чисто человеческий фактор, к сожалению, привел к этой трагедии“, – сказал полковник.
Майор запаса Дарюс Антанайтис согласился, что дело связано с человеческим фактором.
„Если иметь в виду, что все, скорее всего, проходило в темное время суток на бронемашине, конечно же, такая вероятность есть“, – заметил он.
„Иногда бывают технические ошибки, иногда – человеческие“, – прибавил Антанайтис.
„Я не хочу спекулировать, это было бы фантазией или ложью. Факт в том, что тяжелая бронированная техника оказалась в болоте, утонула в заросшем озере. Как это случилось, заснул ли водитель, что тоже возможно, или свернул не на ту дорогу <...>, с моей стороны это было бы непрофессиональной спекуляцией“, – сказал собеседник.
Ажубалис сказал, что перед тем как отправиться на миссию, иностранные военные знакомятся с местностью.
„Предоставляют подробную информацию, со всеми репортажами и картами <...>. Они выполняют домашнюю работу.
Я не знаю, откуда эти военные приехали – из США, или из Германии, где окружение похоже, но есть свои нюансы, например, заболоченные местности“, – сказал полковник.
Напомним, что пропавших военных до сих пор не нашли. Неизвестно, находятся ли они в затонувшей бронемашине.