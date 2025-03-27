Причины несчастья на полигоне: какие версии выдвигают

Очень важной, наверное, была последняя связь с командным пунктом. Каждая единица боевой техники поддерживает связь с командованием, тут, я думаю, командование должно представить имеющиеся данные о последнем контакте с этим экипажем“, – сказал Поцюс.

„Версий может быть очень много <...>, расследование покажет.

„В армии правила и уставы записываются кровью. Я думаю, что после каждого случая, после каждой служебной проверки делают выводы и вводят ограничения“, – заметил политик.

О том, что во время учений бывают несчастные случаи, в интервью на радио Žinių radijаs говорил бывший командарм Арвидас Поцюс. Он рассказал, что был случай, когда во время учений в Пабраде утонул военный. По словам Поцюса, погибших было больше.

„Другой момент, конечно, – действие GPS <...>. Быть может, не работает GPS, или не учли данные GPS, и, быть может, было какое-то отклонение от курса, и случилось то, что случилось“, – сказал Поцюс.

Пропавшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 весит больше 60 тонн . Неясно, не перевернулась ли она. От этого будет зависеть, насколько легко ее будет вытащить.

„Есть там дно или только ил? Если ил, то все сложнее. Если вода, другое дело. Водолазам работать в иле очень сложно. В воде проще.

Это сложная операция, будем надеяться, что она будет успешной, что будет оказана необходимая помощь“, – сказал собеседник.