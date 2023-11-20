Price.lt: после рождественских праздников люди останутся с "полупустыми кошельками"

"Цены, которые выросли за пару лет, снижаются очень медленно, если говорить о продуктах питания. Но, наверное, то же самое и с услугами. Корзина самых дешевых продуктов, которая дорожала меньше, примерно на 36%, сейчас она опустилась до прошлогоднего уровня, подешевела примерно на 10%. Но для довоенного периода ей не хватает еще около 22%", - сказал в понедельник "Žinių radijas" А. Визицкас.

"Если говорить о товарных знаках, то цены быстро росли, и в странах Балтии мы были одними из лидеров, а в Европе занимали призовые места. Подорожание было около 45%, а сейчас отступление составляет всего 3-4%", - сказал он.

А. Визицкас утверждает, что в январе и феврале люди должны остаться с "полупустыми кошельками", потребление упадет, а возросшие цены также должны начать снижаться.