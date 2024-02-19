Приблизят ли жаворонки весну?

Орнитологи отметили, что птицы уже прилетели в Смильтине. Есть много сообщений о том, что жаворонков видели в Таураге и Каунасском районе.

Классическими предвестниками весны считаются: жаворонок, чибис и скворец. И из Каунаса сообщали, что скворцы уже заводят свои песни.

Вдоль побережья были также отмечены и услышаны стаи лебедей-кликунов, так что весна уже совсем на пороге. Прилетели также и сотни гусей, которых можно увидеть там, где есть корм. Видимо, они больше не собираются никуда улетать.

В Швентойи и дельте Немана были замечены чибисы. И с каждым днем птиц будет прилетать все больше и больше, прогнозируют натуралисты.





В древние времена литовцы предсказывали погоду по Дню жаворонков (24 февраля). Считалось, что если жаворонки прилетают до 24 февраля, то еще долгое время будет холодно. Если же жаворонки прилетают позже 24 февраля, то весна будет ранней и теплой.